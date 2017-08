Comencen a pintar les 515 noves places de zona blava de Manresa

Han començat els treballs de pintat de l'ampliació de la zona blava que està previst que entri en vigor a finals de setembre, que serà quan entri en funcionament les dues noves tarifes.



La tarifa blava (que abasta la primera corona, més propera al centre) i que passarà de la tarifa actual d'1.90 €/hora a 1.70 €/hora; i la tarifa taronja (segona corona) que serà de tarifa reduïda d'1.50 €/hora. Tot i la rebaixa, Manresa continuarà tenint un dels tiquets de zona blava més cars de tot l'estat.



Color taronja

Atès que la pintura de totes les places de rotació serà blava, per tal de diferenciar les dues zones tarifàries, es pintarà la indicació "tiquet" al costat de l'estacionament del vehicle, que serà de color blau en les zones de la tarifa blava i deLa senyalització vertical, així com els vinils informatius dels parquímetres també es faran amb aquests, per indicar la tarifa corresponent.Com a novetat, els parquímetres disposaran d'un, amb l'objectiu que es pugui reservar el valor econòmic del temps no emprat per un altre estacionament.Aquests treballs inclouen la reordenació de les zones d'estacionament de motocicletes del passeig Pere III, entre Crist Rei i Bonavista, per tal d'establir una distribució més homogènia de les mateixes, en funció de les necessitats analitzades, i també amb l'objectiu de millorar la visibilitat dels passos de vianants. En conseqüència també es redistribuiran les places de zona blava i les càrregues i descàrregues d'aquest àmbit.

Actualment hi ha 668 places de zona blava. Es proposa una ampliació de 515 places, per arribar a un total de 1.183.

Les zones on es proposa ampliació són les següents:

C/ Bruc, C/ Era de l'Esquerra. Aquests carrers s'amplien per a donar més oferta a una zona en la qual la zona blava té molt alta ocupació. Els pols d'atracció en aquest cas s'apropen cap al Passeig i la carretera de Cardona

C/ Saclosa, C/ Carrasco i Formiguera, C/ Ginjoler i un tram d'Alcalde Armengou. Aquests carrers s'amplien per a donar servei a la gran quantitat de comerços i establiments que hi ha, que generen una gran mobilitat i un trànsit important. És habitual en algunes hores veure cotxes aparcats incorrectament per anar a fer gestions o acompanyar a nens a activitats.

C/ Sèquia, Camps i Fabrés, Passatge del Ferrocarril, Aragó i Sèquia. Aquests carrers s'amplien per a donar servei a l'estació de tren, però alhora al carrer Carrasco i Formiguera i al Passeig quan aquella zona estigui saturada.

C/ Primer de Maig, Súria i l'ampliació de Circumval·lació permeten ampliar el servei quan el tram central del Passeig o la resta de Circumval·lació està saturat.

C/ Jacint Verdaguer i C/ Joan Jorba i Pont de Vilomara: S'amplien per a donar servei a tots els vehicles que actualment estacionen incorrectament a Jacint Verdaguer, fruit dels diversos comerços que hi ha en el sector, i que amb les obres de la plaça Bonavista deixaran de disposar d'aquest espai per a aturades de curta durada.

C/ Era Firmat i C/ Bonsuccés: Serveixen per ampliar les places disponibles al tram baix de la carretera de Vic, que presenta una alta ocupació.

Les places de nova creació aniran a risc i ventura de l'empresa concessionària i no tinguin cap condicionant de garantia d'ingressos. Per aquest motiu, l'Ajuntament no haurà de garantir de cap manera una ocupació mínima d'aquestes places.