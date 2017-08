Fumiguen la zona de jocs infantils de l'Agulla per eliminar una plaga de vespes solitàries

Una empresa especialitzada en control de plagues va començar a fumigar ahir la zona de jocs infantils del parc de l'Agulla per posar fi a la colònia de vespes que s'hi ha instal·lat els darrers dies (vegeu Regió7 de dissabte).

Es tracta de vespes solitàries. A diferència d'altres insectes de la mateixa espècie, n'hi ha més de 100.000, i de les abelles, no viuen en societat, sinó que fan forats a terra per deixar-hi la larva. El que van fer ahir tècnics de l'empresa Rains va ser fumigar amb un insecticida especial cada forat i, després, tornar-los a tapar. Dijous revisaran l'operació i la tornaran a repetir si detecten que hi ha forats nous.



Condicions idònies

Fa una setmana el Parc de la Sèquia, de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, que és qui gestiona l'Agulla, va decidir tancar la zona de jocs infantils en detectar-hi la presència de les vespes. Segons explica el responsable de l'empresa Rains, Joan Albareda, els insectes fan els seus caus en llocs on troben les condicions idònies de temperatura, humitat o factors mediambientals per instal·lar-se. En aquest cas l'àrea afectada fa uns 900 metres quadrats.

Albareda comenta que és comú trobar aquest tipus d'insectes en parcs, possiblement per la sorra, que fa més fàcil que facin els nius a terra. I encara més en una època de l'any de calor, que és quan els insectes acostumen a tenir més activitat. Enguany, doncs, les condicions meteorològiues han afavorit la seva activitat. Tot i així el responsable de l'empresa de control de plagues explica que amb temperatures extremadament altes els insectes, en aquest cas les vespes, també moririen o quedarien en letargia, sense reproduir-se, afegeix. Amb temperatures baixes passaria el mateix.

Per això, un altre tractament alternatiu al de l'insecticida que s'ha utilitzat a l'Agulla seria a base de generar calor o bé fred. En el cas del parc, com que es tracta d'un espai a l'aire lliure, s'ha optat per l'insecticida. Dijous es repetirà l'operació i després es regarà per evitar que quedin rastres del producte.



Mesures de prevenció

Ahir les famílies amb infants que es van acostar al parc de l'Agulla es van trobar que tota la zona on hi ha jocs infantils estava barrada al pas. Hi havia instal·lada un malla de color taronja a tot el perímetre, així com cintes d'Aigües de Manresa que alerta ven que la zona estava tancada. Uns rètols també col·locats per tot l'entorn avisaven que no s'hi podia accedir de manera provisional perquè s'hi estaven fent treballs de fumigació. Ahir de les 8 del matí a les 12 del migdia un tècnic de l'empresa Rains va dur a terme l'operació. Es repetirà dijous. La previsió, si no hi ha cap canvi, és que divendres es tornin a obrir les instal·lacions.