Ultimen els canvis de trànsit que revolucionaran la circulació al sector de la Bonavista

Des de primera hora del matí la Policia Local de Manresa i operaris estan enllestint els preparatius per dur a terme un dels canvis de circulació més importants a l´entorn de la futura nova rotonda de la Bonavista. Es tracta del que hi haurà a la carretera del Pont de Vilomara i que s'ha posat en marxa avui. La carretera tindrà a partir d'ara dos carrils de circulació en un sol sentit en direcció al carrer Viladordis. Deixarà de ser, doncs, de baixada cap al centre com fins ara.

Aquest matí operaris estaven delimitant els dos carrils de circulació amb pintura al terra i també estaven col·locant tot els nous senyals de trànsit que regularà la mobilitat en aquesta zona. A totes les cruïlles hi havia tanques per evitar que els vehicles anessin en direcció a la Bonavista, maniobra que ara ja no es podrà fer més. I també dibuixaven fletxes indicant el sentit de circulació cap el carrer Viladordis.

Els canvis a la carretera del Pont de Vilomara també vindran acompanyats de modificacions a l´avinguda Bertrand i Serra. Fins ara s´hi circulava en una sola direcció precisament cap a la carretera del Pont. A partir d´avui els vehicles també hi podran circular en sentit la Via de Sant Ignasi.

Els canvis de mobilitat culminaran demà al tram del carrer Gaudí que va des del Sant Joan d´en Coll fins a la carretera de Vic. Fins ara s´hi circulava en direcció al barri de la Sagrada Família. A partir de demà serà en sentit carretera de Vic. D´aquesta forma la carretera del Pont de Vilomara es convertirà en el principal carrer d´accés des del nucli urbà a tota la zona de la Sagrada Família i Font dels Capellans.