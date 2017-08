La Universitat Catalana d'Estiu analitzarà l'impacte de les Bases de Manresa

Les Bases de Manresa protagonitzaran el proper 22 d'agost un dels actes de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que com es tradicional se celebra a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, del 16 al 23 d'agost.

La sessió "125 anys de les Bases de Manresa. Repercussió als Països Catalans" se centrarà en quin impacte van tenir a Catalunya, a les Illes Balears i al País Valencià els debats de l'assemblea de la Unió Catalanista que es va reunir a la capital del Bages el març de 1892 i el document final que es va redactar: les Bases per a una Constitució regional catalana, conegudes com les Bases de Manresa.



Valentí Junyent i Jordi Rodó

L'acte, que començarà a les 12 del migdia a l'amfiteatre del Liceu Renouvier de Prada, serà presentat pel president de la Universitat Catalana d'Estiu i de l'Institut d'Estudis Catalans, Jordi Cassassas, també catedràtic d'Història de la Universitat de Barcelona.

Posteriorment, intervindran els professors Sebastià Serra, de la Universitat de les Illes Balears; i Josep Miquel Santacreu, de la Universitat d'Alacant; i Jordi Rodó, comissari de la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. La cloenda anirà a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

L'Universitat Catalana d'Estiu celebra enguany la 49a edició amb el lema "Una societat, una cultura, un país, un futur" i del 16 al 23 d'agost aplegarà a Prada estudiants, professors, professionals, polítics i assistents en general dels territoris que conformen els Països Catalans per participar en classes universitàries, tallers, debats, activitats de lleure i actes i commemoracions, com la que es dedicarà a les Bases de Manresa.



Què va passar a Manresa el 1892?

Un centenar de delegats de la Unió Catalanista, encapçalats per fabricants, advocats, metges, hisendats, enginyers, artistes, mestres, sacerdots, arquitectes i mestres d'obres, van assistir, el 25, 26 i 27 de març de fa 125 anys, a l'assemblea celebrada al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa. La majoria, hi van arribar el divendres, en el tren de les 11 del matí i de les 4 de la tarda, i es van allotjar en els hotels i fondes de la ciutat. Aleshores n'hi havia més que no pas ara.

L'assemblea va estudiar i aprovar per unanimitat les Bases per a la Constitució Regional Catalana, formades per disset articles. Hi van participar quatre manresans, socis de la Lliga Regional: el metge i prohom Oleguer Miró i Borràs; l'advocat Manel Vallès; el també advocat barceloní Francesc de Moragas, fundador de La Caixa i cunyat de Vallès; i Lluís Espinalt, com a secretari local. Si bé l'esdeveniment va tenir un ressò local escàs, a Catalunya les Bases acabarien esdevenint un referent del catalanisme polític.