El canvi de sentit de l'últim tram del carrer Gaudí causa retencions a la carretera de Vic de Manresa

Cues aquest dimecres al migdia a la carretera de Vic. S´ha eliminat el gir a l´esquerra per anar cap a la Sagrada Família MARTA PICH

El canvi de sentit de circulació de l´últim tram del carrer Gaudí de Manresa per la construcció de la futura rotonda de la Bonavista està causant retencions a la carretera de Vic i els carrers del seu entorn com el Sant Cristòfol i el Pare Clotet.

Aquest dimecres al migdia s´ha prohibit el gir a l´esquerra des de la carretera de Vic al Gaudí per anar cap el sector est de la ciutat, a la Sagrada Família. Això provoca les cues. Els vehicles han de continuar recta cap a la Bonavista, on a més a més els dos carrils de circulació es converteixen en un de sol a causa de les obres.

Des d´aquest dimecres el darrer tram del Gaudí, entre Sant Joan d´en Coll i carretera de Vic, ha canviat el sentit de circulació. Ara desemboca a la carretera de Vic mateix, des d´on es pot anar a la dreta en direcció sortida a la ciutat, o bé a l´esquerra cap a la Bonavista.

És l´últim gran canvi de mobilitat en previsió de la posada en marxa, el pròxim octubre, de la nova rotonda de la Bonavista. Aquest dimarts també es va canviar el sentit de circulació de la carretera del Pont de Vilomara, que ara és de dos carrils en un sol sentit cap el carrer Viladordis. L´avinguda Bertrand i Serra ara és de doble sentit per poder anar cap a la Via de Sant Ignasi. Dins aquest paquet de canvis també s´ha invertit el sentit del Sant Joan d´en Coll i els carrers Joan XXIII i Bilbao. Aquests últims canvis van causar, els primers dies, importants retencions al carrer Caritat per anar cap a la carretera de Vic.