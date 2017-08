El mes que ve trauran de tres espais públics plaques dedicades a Jordi Pujol

L'Ajuntament de Manresa retirarà el mes que ve les tres plaques commemoratives amb el nom de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol situades en instal·lacions municipals.

Ho farà en compliment d'un acord del ple municipal del mes de juny adoptat a instàncies d'una moció presentada pel PSC que va ser aprovada amb el suport de la CUP i Ciutadans i amb l'abstenció de CDC, ERC, DM i el regidor Davins.

El text aprovat compromet l'Ajuntament de Manresa a «retirar la placa commemorativa de la inauguració del pavelló del Nou Congost –i qualsevol altra que hi hagi en instal·lacions municipals– que seran substituïdes (en el moment en què la disponibilitat pressupostària ho permeti) per unes altres en les quals no es citi la persona de Jordi Pujol i Soley».

No hi havia, doncs, cap compromís de calendari concret.

Després que el govern municipal fes una revisió de les plaques commemoratives situades en instal·lacions municipals, va localitzar-ne tres: al pavelló del Pujolet, al pavelló del Nou Congost i a la residència Catalunya, situada al centre cívic Selves i Carner.

La previsió de l'equip de govern de CDC i ERC de l'Ajuntament de Manresa és que «es retiraran al setembre, pel fet que s'aprofitarà per, al pavelló del Congost, substituir-la per una placa commemorativa dels 25 anys».

La iniciativa té el seu punt d'origen en una moció socialista perquè l'Ajuntament retirés la placa commemorativa de la inauguració del pavelló del Nou Congost i la substitueixi, quan hi hagi disponibilitat pressupostària, per una que no citi la persona de Jordi Pujol i Soley.

El grup municipal socialista considerava l'acció necessària, atès que Jordi Pujol va inaugurar el pavelló el setembre del 1992 i des d'aquell moment al vestíbul hi ha una placa commemorativa d'aquella inauguració presidida pel llavors Molt Honorable President de la Generalitat.

Recorden que, des del juliol del 2014, Jordi Pujol és un evasor confés de capitals perquè ell mateix ha reconegut que la seva família té diners sense regularitzar a l'estranger des de fa 34 anys. A banda d'altres actuacions judicials que investiguen tota la seva família, la confessió de l'expresident va significar perdre tots els privilegis derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt Honorable.