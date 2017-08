Nous canvis de trànsit escurcen la distància entre la carretera del Pont i el passeig Pere III

El somni d'unir la carretera del Pont de Vilomara amb el passeig de Pere III, sense entrebancs entremig i enllaçats a través de la futura rotonda de la Bonavista es va fer ahir una mica més realitat. La carretera del Pont es va convertir en una via de dos carrils de circulació amb un sol sentit en direcció al carrer Viladordis. És un dels canvis de mobilitat més significatius que comportarà l'entrada en funcionament de la nova rotonda. El sector de la Sagrada Família i el del Passeig, i de retruc el centre de la ciutat, quedaran connectats d'una manera més directa.

El canvi es va fer ahir al migdia. Sense sobresalts i amb poca circulació en un primer moment. Des de primera hora del matí hi va haver restriccions per acabar de senyalitzar totes les modificacions. Sota la vigilància de la Policia Local, un grup d'operaris va instal·lar nous senyals, va pintar el terra i va instal·lar tanques a les principals cruïlles que alertaven que no es podia circular per la car-retera del Pont en direcció a la Bonavista com fins ara. També es van pintar fletxes indicant el nou sentit de la circulació cap al carrer Viladordis.



Encuriosits

Veïns i comerciants de la zona es miraven l'escena encuriosits. Un d'ells pronosticava que el trànsit que haurà de suportar la carretera del Pont pot ser molt important, ja que serà l'única connexió que hi haurà en aquest punt de la car-retera de Vic per accedir al sector de la Sagrada Família i, d'aquí, a la Font dels Capellans i la Balconada. En aquest cas s'ha de tenir en compte que avui es durà a terme l'última modificació destacada a l'entorn de la Bonavista. Es tracta del canvi de sentit del tram del Gaudí que va del Sant Joan d'en Coll a precisament la carretera de Vic. Fins ara s'hi circulava en sentit ascendent cap el secor de la Sagrada Família i Font dels Capellans. A partir d'avui s'anirà en direcció contrària per acabar desembocant a la carretera de Vic.

Els primers vehicles que es van trobar els canvis van circular amb precaució, com davant de qualsevol modificació dels hàbits habituals. A la tarda i al capvespre es va seguir la mateixa tònica. Tan sols algun despistat que no va fer cas als nous senyals es va aventurar a anar per la carretera del Pont en direcció a la Bonavista. Però va ser aturat de seguida per la Policia Local, i va ser obligat a girar cua.

El carrer Sant Cristòfol és el que a partir té la tasca d'aglutinar bona part del trànsit de tot el sector propvinent de la Sagrada Família que es vulgui desplaçar cap el centre de la ciutat passant per la carretera de Vic i la Bonavista.



Avinguda Bertrand i Serra

Els canvis a la carretera del Pont de Vilomara també van anar acompanyats de modificacions a l'avinguda Bertrand i Serra. Fins ara s'hi circulava en dos carrils en una sola direcció precisament en sentit cap a la carretera del Pont. A partir d'avui els vehicles també hi podran circular cap a la Via de Sant Ignasi. En aquesta ocasió s'han instal·lat senyals que alerten que hi poden circular vehicles en sentit contrari.

Les obres per fer la rotonda de la Bonavista van començar a principi del mes de juny passat. Els treballs comporten canvis en el trànsit des de dos punts de vista: per les obres en si i per les modificacions que comportarà l'entrada en funcionament de la rotonda en un dels nusos de comunicació més importants de Manresa, on conflueixen les carreteres de Vic, de Santpedor, la del Pont de Vilomara i el Passeig.

Els canvis que comportarà l'existència de la nova rotonda s'implementen abans que l'obra estigui enllestida aprofitant el període de vacances. Entre aquests hi ha el de la carretera del Pont de Vilomara, però també n'hi ha hagut al Sant Joan d'en Coll, on s'ha invertit el sentit de circulació, i al carrer Joan XXIII i Bilbao. La rotonda ha d'estar enllestida aquest setembre, tot i que les obres continuaran al seu entorn fins a principi de l'any vinent.