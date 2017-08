Althaia ha operat a les tardes i dissabtes al matí per reduir les llistes d'espera

Entre la safata de sortida d'un ordinador de la Fundació Althaia de Manresa i la safata d'entrada d'un altre del departament de Salut de la Generalitat es va esfumar pel camí el reconeixement oficial a la reducció de la llista d'espera de 3.926 pacients que hi havia el desembre del 2016.

Althaia informava de les darreres dades d'activitat realitzada que li permetien situar-se, el juny del 2017, en 3.893 pacients, una xifra inferior a la de 6 mesos abans i que significava que havia aconseguit reduir la llista d'espera.

La informació no es va arribar a plasmar en les llistes fetes públiques mitjançant la web de la conselleria de Salut i el sumatori donava 3.973, una xifra superior a la del darrer recompte semestral.

Encara que la xifra més ajustada a la realitat era la facilitada per Althaia, la que quedarà reflectida en l'estadística oficial és l'altra. Els 80 pacients de discrepància entre ambdues marquen la diferència entre haver pujat o baixat en la llista d'espera.

Però darrere dels números hi ha fets, com per exemple que durant el semestre gener-juny del 2017 la Fundació Althaia ha intensificat l'activitat quirúrgica per aconseguir reduir el nombre de pacients en la llista d'espera.

No només han augmentat les sessions quirúrgiques en l'horari habitual, sinó que s'han intervingut 225 pacients en quiròfans oberts de més a més a les tardes i dissabtes al matí, xifra que representa el 5% de l'activitat quirúrgica dels sis primers mesos de l'any.

També és cert que durant el 2015 i 2016 la Fundació Althaia va fer un gran esforç, tant organitzatiu com econòmic, per assolir els objectius establerts a l'ordre SLT/101/2015, on s'estableixen els terminis de garantia i de referència per a la resolució de diferents procediments quirúrgics.



Cataractes i pròtesis



En concret, el 2015 va assolir un temps màxim des de l'entrada en llista d'espera i la intervenció de 6 mesos en cataractes, pròtesis de genoll i de maluc (cal recordar els problemes històrics amb les cataractes) i el 2016 va assolir un temps màxim de 12 mesos en la resta de procediments.

El director assistencial d'Althaia, Ignasi Carrasco, assegura que «aquests objectius s'han aconseguit gràcies a l'esforç dels professionals, a una gestió acurada de la llista d'espera i al treball col·laboratiu amb el CatSalut». Cada mes es realitza una reunió per fer un monitoratge estret de les llistes d'espera i plantejar accions per a la seva millora. A la reunió del 28 de juliol, la llista d'espera era de 3.882 pacients.

Aquest 2017 continua l'esforç per mantenir aquests objectius. «Cal tenir en compte que també es realitzen accions per reduir el temps d'espera en visites i proves, i que s'han fet més intervencions complexes que consumeixen més temps quirúrgic (principalment neoplàsies)», afirma.