El castell de focs i el correfoc de Manresa faran esclatar 490 quilos de pirotècnia

S'ha fet la presentació del pla d'Emergències, Protecció Civil i de Seguretat Ciutadana pels actes de la Festa Major de Manresa.



Entre les novetats fetes públiques hi ha l'estrena d'un nou pla d'autoprotecció pel Correfoc. El pla d'autoprotecció del castell de focs, que és el segon any que funciona, presenta novetats importants. Entre ambdós actes utilitzaran 490 quilos de pirotècnia.



La presentació ha estat realitzada per Josep Maria Sala, regidor de Seguretat Ciutadana; Jaume Torras, regidor de Protecció Civil; Miquel Martínez, sotsinspector de la Policia Local i els tècnics de Protecció Civil Montse Cambray i Alfons Sánchez.

El regidor Jaume Torras ha explicat que "aquests documents tracten d'incorporar totes les contingències que podrien ocórrer i estableix com actuar en cas que s'esdevinguessin, per tant, els plans d'autoprotecció "són documents vius que es van actualitzant en funció de les necessitats que van sorgint".

Per la seva banda, la tècnica de Protecció Civil, Montse Cambray, ha entrat en més detall i ha anat desgranant les mesures que es prendran en cada un dels actes.

El Castell de focs, es tracta d'una activitat temporal on l'acte de foc acumula més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, per tant és una activitat d'interès per a la Protecció Civil Local, però es dona una segona característica que és la situació de l'acte: un espai delimitat possiblement amb un públic superior a 20.000 persones. En conseqüència és una activitat d'interès per a la Protecció Civil Autonòmica i també requereix un Pla d'Autoprotecció.

Quant al Correfoc, es tracta d'una activitat temporal on l'acte de foc es de més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, per tant també és de caràcter autonòmic.

Aquest any el Castell de focs del dia 27 d'agost utilitzarà 180 kg de matèria reglamentada de pirotècnia i pel que fa el Correfoc de l'endemà dia 28, en farà servir uns 310 kg.

Novetats a l'Agulla

En aquest sentit, Cambray ha destacat que "la novetat d'enguany és que hi ha una reducció de la pirotècnia en el Castell de Focs i un augment al Correfoc. El muntatge de la pirotècnia al Parc de l'Agulla es durà a terme un dia abans, i no al mateix dia com s'havia fet altres anys".

Durant tota la Festa Major hi haurà muntada a la plaça Sant Domènec una caseta d'obra, cedida per l'empresa Cots i Claret, per fer front a les primeres intervencions mèdiques, a més, de les ambulàncies i equips a peu de Creu Roja, que hi haurà durant tots els actes segons l'afluència de públic.

Per dur a terme la coordinació entre tots els cossos de seguretat, emergències, entitats, etc. es faran varies reunions preparatòries per tal que durant els actes de Festa Major vagi tot rodat.

Tots els plans s'han informat als responsables de Protecció Civil dels Serveis Territorials a la Catalunya central i en el seu moment al CECAT.

El Centre de Control Alarma i Comunicacions es muntarà a dins del Parc de l'Agulla, al costat del Camí dels Ametllers. Al costat es muntarà l'hospital de campanya.

Creu Roja hi serà present amb el corresponent coordinador, 10 sanitaris a peu, 2 ambulàncies Classe B i 1 ambulància Classe C.

A més a més, també i haurà 15 voluntaris de Creu Roja als accessos del Parc que repartiran més de 3000 polseres identificatives (1000 més que l'any passat) pels nens menors d'edat, per tal que, en cas de pèrdua, es puguin localitzar amb rapidesa i seguretat i puguin retornar amb als seus pares o tutors.

Consells a pares o tutors

S'aconsella als pares o tutors dels nens menors, que aquests portin algun tipus d'identificació en el cas de no tenir aquestes polseres. També hi haurà una caixa de polseres a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) pels que les vulguin anar a recollir allà.

Aquest any Aigües de Manresa torna a cedir 1 socorrista aquàtic amb l'embarcació i el corresponent barquer.

Tota la pirotècnia de l'espectacle es començarà a muntar el dia abans, el 26 d'agost. Tant a la zona de seguretat com a la zona de llançament hi haurà la presència de vigilants de seguretat privada.

Per afrontar possibles incendis, es comptarà amb la presència de l'ADF Pla de Bages amb uns 10 voluntaris, un camió i dos tot terrenys equipats amb motobomba.

En el Centre de Control d'Alarma i Comunicacions de Protecció Civil es comptarà amb la presència dels representants de cada grup operatiu que col·laboraran durant tot l'acte: Policia Local de Manresa, Policia Local de Sant Fruitós, Policia Local de Santpedor, Mossos d'Esquadra de Seguretat Ciutadana i de Trànsit, Policia Nacional, Guardia Civil, ADF Pla de Bages, Creu Roja, SEM, i els serveis de Manteniment i Cultura de l'Ajuntament de Manresa.

A les 21 hores es farà un reunió de coordinació de totes les actuacions al Centre de Control Alarma i Comunicacions.

Correfoc

Per part de Protecció Civil, una setmana abans, es farà la implantació del PAU a tots els membres de Xàldiga, que actuïn com a equips d'emergència dins el Correfoc.

Torras i Cambray han posat molt èmfasi en evitar conductes que es repeteixen cada any tot i la difusió que se'n fa per tal que la gent prengui consciència que "és molt perillós no bloquejar les desembocadures dels carrers ja que si hi hagués una emergència no es podria evacuar les persones. I, sobretot, no anar al Correfoc amb cotxets de nadons ni amb criatures penjades a les espatlles".

Aquest any l'itinerari serà el mateix de l'any passat: Pl. Major, c. Sant Miquel, c. de les Piques, Pl. d'en Creus, c. Arbonés, Pl. Montserrat, c. Santa Maria, Pl. Gispert, c. Vilanova, La Plana de l'Om, c. Nou, c. Metge Planes, Pl. Pedregar, c. Pedregar, Pl. del Carme, c. Cap del Rec i arribada a la Pl. Major.

A partir de les 14 h, estarà prohibit estacionar i es restringirà el pas de vehicles en tota aquesta zona del nucli antic.

Un any més el Centre de Coordinació es muntarà a la Plaça Europa. Es comptarà amb la presència de Creu Roja amb 30 sanitaris a peu, situats en el recorregut del Correfoc i senyalitzats amb banderoles, i 2 fixes a l'hospital de campanya, 8 ambulàncies equipades cadascuna d'elles amb un DEA i 1 d'elles amb la presència d'un DUI (infermer/a).

SEM i Althaia seran presents a l'hospital de campanya amb 1 metgessa, 1 infermera i 1 administrativa, i a la Clínica Sant Josep es disposarà d'1 oftalmòleg present durant tot el Correfoc.

L'ADF Pla de Bages, aportarà 1 vehicle tot terreny amb 1 voluntari de l'ADF, 1 bomber i 1 sanitari. També es demanarà la presència dels bombers.

Igualment, hi haurà representants de tots els cossos de seguretat, incloent-hi els caps operatius del dispositiu comú de Mossos d'Esquadra i Policia local, que supervisaran junts el desenvolupament del servei fins a la finalització dels actes.

La reunió de coordinació es farà a l'Alberg del Carme abans de començar el Correfoc, a les 20 h.

Reforç policial als actes més populars

Al seu torn, Miquel Martínez, sotscap de la Policia Local ha emfatitzat que el desplegament policial serà similar al e l'any passat i ha posat en relleu el reforç dels torns habituals de treball amb una cinquantena de presències policials per tal de garantir la seguretat i el bon funcionament del serveis públics.

El dispositiu preveu reforços i solapaments de torns que permetran tenir sota control els moments de més afluència de públic durant els actes més populars.

Així, el Castell de Focs, el Correfoc i el Ball del Correfoc són els actes que més policies concentraran. Patrulles uniformades i no uniformades tindran assignades diferents tasques que variaran en funció de la naturalesa de l'acte i l'horari. Per aquest motiu es muntaran patrulles coordinades de Policia Local i Mossos d'Esquadra que per la nit del Correfoc conformaran un dispositiu específic conjunt que pararà especial atenció a les actituds incíviques i els il·lícits penals. Per facilitar la coordinació hi haurà obert un canal comú de ràdio.

D'altra banda, es programaran punts de control d'alcoholèmia a les zones properes als actes i es controlarà la finalització d'aquests, "els efectius policials no marxaran fins que no quedi ningú", ha assegurat el sotscap de la Policia Local. També s'efectuaran inspeccions de Policia Administrativa en les activitats de més concurrència.

Finalment, el regidor Josep M. Sala ha fet una crida als ciutadans "per tal que imperi el civisme i actuïn amb seny" i que, sobretot se segueixin les orientacions dels organitzadors i de la policia present als actes. "Tot serà molt més gratificant si s'eviten conflictes i situacions de risc i es pot fruir de la festa amb tranquil·litat" ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana.