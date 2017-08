Vols veure les obres de la rotonda Bonavista des de dins?

Aquesta setmana es compleixen dos mesos de l´inici de les obres de la futura rotonda de la Bonavista. El més important que s´hi ha fet fins ara és el que no es veu. La Bonavista no tan sols és un dels nusos de circulació més importants de Manresa. També és on conflueixen les principals artèries de serveis imprescindibles, com la distribució d´aigua potable i el clavegueram.

S´han substituït tubs i canonades de més de 50 anys, quan es va urbanitzar l´actual carretera de Vic, i s´ha hagut de fer per fases per garantir la prestació dels serveis. «És com una espècie d´operació a cor obert perquè els serveis s´han de continuar donant», va dir ahir el director tècnic d´Aigües de Manresa, Fredi Puig. Aquests treballs, que són els més complexos de l´obra, segons el regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, ja s´han executat en el 90 %. D´aquesta manera, els treballs es concentraran a partir d´ara en la superfície de la Bonavista, i ja no tant al subsòl.



Una obra de fa 50 anys



El clavegueram i les canonades d´aigua potable que passen per la Bonavista no s´havien tocat des de final dels 60, quan es va urbanitzar l´actual carretera de Vic i també la car-retera de Santpedor. «Estaven ben posats», va dir Puig, igual que el formigó de la carretera de Vic, que ha resistit mig segle sense problemes destacats. «No sabíem exactament què hi trobaríem. Hi havia tubs que ja prevèiem que hi fossin, i d´altres que ens hem trobat que no els esperàvem», van comentar. Com tampoc els 35 centímetres de gruix del formigó de la carretera de Vic.

Segons va explicar Puig, «per a Aigües de Manresa l´obra ha comportat treballar en un punt neuràlgic, com també ho és per a la circulació. Hi ha artèries que donen servei a una gran part de la ciutat». Va comentar que l´obra es va preveure amb prou antelació i amb mesures de seguretat perquè afectés el mínim el servei d´aigua potable. Tot i així hi ha hagut dues incidències importants. Una al principi de la car-retera de Santpedor, i una altra a la carretera de Vic. Per la Bonavista passen tres grans tubs d´abastament d´aigua de 400 mm de diàmetre.

Pel que fa al clavegueram, Puig va explicar que la Bonavista és un «trencaaigües» de les dues grans conques de la ciutat. Les residuals i pluvials es reparteixen entre el torrent dels Predicadors, que comença al Passeig i va a parar al passeig del Riu, i el de Sant Ignasi, que s´inicia a l´entorn de la plaça de Prat de la Riba, passa per la Fàbrica Nova i acaba a prop del Pont Vell. «S´ha aprofitat per reordenar i simplificar la xarxa, on coincideixen infraestructures de clavegueram, aigua i altres instal·lacions. Suposarà una millora important», va dir.



Visita d´obres



Més enllà de les obres a aquestes instal·lacions també s´ha dut a terme bona part de les excavacions de les obres, s´han enderrocat els diversos paviments de l´àrea afectada, s´han protegit la majoria d´arbres que hi havia i s´han retirat els elements del parc infantil.

Ahir hi va haver visita d´obres per fer balanç dels dos primers mesos de treballs. A la que es podria anomenar zona zero, envoltats de piconadores, excavadores i aplanadores, camions que entren i surten, tot sembla més gran del que es pot apreciar des de fora. Ja hi ha senyalitzat, encara que de forma precària, alguns dels recorreguts que hauran de fer els cotxes a la futura rotonda, com el que empalmarà gairebé en línia recta el Passeig amb la carretera del Pont de Vilomara, que ja s´intueix. «Llavors prendran sentit tots els canvis de circulació que s´han fet l´últim mes i mig i que no tindrien cap justificació si no existís aquest nus de la Bonavista acabat», va assegurar el regidor d´Urbanisme.

Aloy va explicar que s´estan complint els terminis previstos. L´octubre s´acabarà la primera fase dels treballs i la rotonda ja entrarà en funcionament. Ja s´hi podrà circular. Llavors encara quedaran quatre mesos més de feina per reurbanitzar el Jacint Verdaguer i part de la carretera de Santpedor, abordar els recorreguts dels vianants, fer voreres noves i ampliar-ne d´altres i adequar la zona verda del nou espai.