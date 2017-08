El càmping i l'hípica de l'Oller del Mas són a un sol tràmit del Govern

Un cop la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central aprovi definitivament el pla especial, l'Oller del Mas podrà executar el seu gran projecte enoturístic, que preveu la construcció d'una hípica i una àrea de càmping amb bungalous.

L'Ajuntament de Manresa va donar per finalitzada el maig passat la seva part de la tramitació urbanística i, tot seguit, la Generalitat va fer l'aprovació definitiva de la modificació puntual del pla general.

Segons ha informat el govern municipal, en el pla especial la Generalitat té 3 mesos a partir que es presenti als Serveis Territorials, per tant, difícilment serà abans del setembre, ja que l'agost és inhàbil.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha explicat que en l'àmbit delimitat de 40 hectàrees s'han definit les noves edificacions i les activitats que s'hi vinculen.



Noves activitats



Actualment, a l'Oller del Mas ja es disposa dels usos d'habitatge a l'antic Mas de l'Oller i també a la Casa dels Masovers, celler, restauració, lleure, esportiu i aparcament.

Les noves activitats serien les de càmping, una hípica, casals d'estiu infantils relacionats amb el món de la natura i els cavalls; també, l'ús ramader per preveure la cura i la cria dels cavalls, l'ús educatiu amb una aula de natura i una aula d'hípica que permeti fer cursos d'equinoteràpia com a tasca social i integradora amb activitats específiques per a persones amb disminucions psíquiques o físiques. Finalment, un aparcament per a turismes, remolcs i camions de petit tonatge.

Concretament en l'activitat de càmping, es tracta d'una àrea d'acampada amb 72 places per a tendes i 18 bungalous, 4 dels quals dobles, a banda de l'edifici de serveis necessari i el corresponent aparcament.



Mil anys d'història



El Mas de l'Oller és una de les principals heretats de la comarca del Bages, i una de les més grans i més antigues del terme municipal de Manresa. Els seus orígens es remunten al segle XI, moment de la repoblació de terres.

La finca s'ubica al sud del terme municipal, en una gran plana agrícola entre el barri del Xup i el poble de Salelles. Si bé la casa pairal dels Oller, una masia fortificada ja documentada el 1315, és ubicada dins del terme de Manresa, tal com passa amb la major part de les seves terres, les possessions del mas es reparteixen entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.

Integren aquesta heretat més de 470 hectàrees, algunes de les quals són regades pel torrent de l'Oller i les rieres de Rajadell i del Cornet. L'Oller del Mas ha estat, des de fa segles, un gran centre productor de vi. Un conreu de vinya que entre els segles XVIII i XIX va representar la major part de la superfície conreable de la finca.

Amb la crisi de la vinya al conjunt de la comarca, bona part del conreu va canviar al cereal. Però en els últims deu anys, la vinya ha tornat a reeixir amb força, ha recuperat l'activitat agrícola tradicional i ha produït un vi de la DO del Pla de Bages de gran qualitat que ha estat reconegut amb diversos premis i amb la consecució de l'etiqueta de Vi de Finca, la màxima distinció vitivinícola que pot tenir un vi a Catalunya i que només ostenten 5 cellers dels 3.000 que hi ha a tot Catalunya.