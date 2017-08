La zona de jocs de l'Agulla s'obrirà avui un cop s'ha eliminat la plaga de vespes

Avui és previst que la zona de jocs infantils del parc de l'Agulla es torni a reobrir després d'estar 15 dies tancada a l'accés públic a causa d'una invasió de vespes solitàries. Aquesta setmana s'han dut a terme dues fumigacions a càrrec d'una empresa especialitzada en plagues per alliberar l'àrea d'aquests insectes. L'última es va fer ahir al migdia. La primera va ser dilluns (vegeu Regió 7 del 8 d'agost).

El tipus de vespes solitàries que van envair l'Agulla fan els nius sota terra, on dipositen les larves que alimenten amb altres insectes. Dilluns es va dur a terme la primera i més intensa fumigació per eliminar-les. Un operari introduïa un insecticida especial a cada forat, i posteriorment el tornava a tapar.



Màscara i guants

Les persones que ahir al migdia van treure el cap a l'Agulla van poder veure novament l'operari que, amb una màscara, guants i un petit dipòsit amb l'insecticida a l'esquena, tornava a fumigar els forats que trobava. Segons va explicar, la situació havia millorat molt des de dilluns. N'hi havia molts menys que no pas el primer dia, amb la qual cosa la fumigació inicial va fer el seu efecte.



Avui s'obrirà

També ahir fonts del parc de la Sèquia, de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, que és qui gestiona el parc de l'Agulla, van confirmar a Regió7 que, si no hi ha cap imprevist d'última hora, avui es tornarà a obrir la zona de jocs infantils. Prèviament es regarà l'àrea per evitar que hi hagi rastres de l'insecticida. És una mesura de precaució, va explicar a aquest diari el responsable de l'empresa de control de plagues Rains, Joan Albareda, perquè en aquest cas «no pulveritzem la superfície afectada amb l'insecticida», sinó que es col·loca als forats que es detecten. El líquid només pot arribar a intoxicar via inhalació, insisteix, i en tractar-se d'un espai a l'aire lliure tampoc no suposaria cap problema. «Però en aquests casos qualsevol precaució és poca», va assegurar.

La zona afectada per la plaga de vespes ocupa uns 900 metres quadrats del parc de l'Agulla. On hi havia més caus de vespes era al sector dels jocs per als més petits, i també a prop del tobogan.

Segons Albareda, és habitual trobar-se casos d'aquest tipus en parcs on hi hagi sorra. «No és una cosa anecdòtica, i sobretot en aquesta temporada de l'any» que fa calor. Les vespes, afirma, no poden graduar la seva temperatura corporal. Els insectes en general es mouen bé en l'època de calor, i com més temperatura, més activitat. Tot i així, les temperatures molt elevades poden causar la seva mort o fer-les caure en letargia. En aquest cas no es reprodueixen. Les temperatures baixes també les perjudiquen. Per això un altre sistema per fer front a les plagues de vespes és un tractament a base de fred o bé de calor. En aquest cas, en tractar-se d'un espai obert i de vespes solitàries que fan el seu cau sota terra, es va optar per utilitzar l'insecticida.



Es barra el pas

La zona de jocs infantils es va haver de barrar el pas en tres ocasions. La primera va ser l'últim dissabte de juliol, a causa de la proliferació de vespes. Es va fer amb una cinta de plàstic que va desaparèixer poc després. Després se n'hi va posar una altra, i, finalment, es va tancar tota l'àrea amb una malla de color taronja. En una segona corona més pròxima als jocs infantils hi continuava havent-hi la cinta de plàstic d'Aigües de Manresa. També s'hi van col·locar rètols a tot el voltant que advertien que la zona de jocs infantils estava tancada perquè s'hi estava fumigant.