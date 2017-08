Els canvis d'una dècada que han dibuixat la Manresa actual

La passarel·la que comunica el Barri Antic amb les Escodines, la rotonda de Sant Marc, la plaça de la Reforma, la residència universitària i la Clínica Universitària. Fa nou anys no hi eren. El 2008, el cotxe de Google Street View es va passejar per Manresa per primera vegada. A Goggle es poden veure les imatges que va captar aleshores al costat de les que ha captat al mateix lloc en anys posterios. El dar-rer, el 2016. En aquestes dues pàgines en fem un recull.

El 2008 ja es parlava de crisi econòmica i la construcció va iniciar una davallada de la qual encara no s'ha recuperat. El 2007, en relació amb el 2006, de demanar llicència per fer 1.953 pisos a Manresa, es va baixar a demanar-ne per a 913. El 2011 va ser per a 6; el 2012, per a 25; el 2013, per a 3; el 2014, per a 8, i el 2015, per a 10. Tot i la reducció dràstica de la construcció, que també es va traduir en l'obra pública, la ciutat va anar canviant de fesomia, com demostren aquestes imatges. Juntament amb de les actuacions esmentades a l'inici, se'n van fer d'altres, com la finalització de la construcció del nou edifici dels jutjats i la urbanització del carrer d'Alfons XII. Al xamfrà del carrer d'Àngel Guimerà amb el de Casanova, la casa Tous hi va ocupar un edifici nou de trinca. Són les imatges de l'esquerra, on també es veu el canvi de les botigues que hi havia en diferents locals. Els establiments de Fotoprix, Eureka Kids i Wendy van passar a la història.

En aquests anys també s'ha construït el nou institut de Manresa, a Cal Gravat; un MacDonald's a l'avinguda Universitària, es va dur a terme la reforma i ampliació de l'edifici del CAP Bages i es va construir la passarel·la per millorar la connexió per als vianants entre el Pont Vell i l'aparcament de l'estació de la Renfe. Les imatges també mostren els canvis a banda i banda de la plaça de Sant Ignasi, en concret, la desaparició de la Sala Ciutat, que va anar a terra després d'un frustrat episodi d'okupació, i el solar que va quedar al xamfrà de la Muralla de Sant Domènec amb el Passeig, per l'enderroc del que havia estat el bar Perdiu. Que aquest gran forat en un punt tan cèntric de la ciutat continuï buit és un símptoma clar que la crisi no ho està superada.

«Juego de tronos», aquí també



El cotxe de Google Street View (a sota) va començar a voltar pels Estats Units l'any 2007 i té imatges de tots els continents, no de tot el món. A la seva pàgina web hi ha informació dels països on ha estat i dels que té pendents, amb un calendari inclòs dels llocs als quals té previst anar entre l'abril i l'octubre d'aquest 2017. En un altre apartat hi ha galeries d'imatges, on no n'hi manca una amb les localitzacions de la popular sèrie «Juego de tronos». La pàgina també explica fil per randa com treballen per tal d'aconseguir les imatges.