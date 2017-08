Els mateixos manresans són, de llarg, els principals usuaris de l'oficina de turisme

Una treballadora de l´oficina atenent un dels més de 7.000 visitants que hi ha entrat aquest any

Una treballadora de l´oficina atenent un dels més de 7.000 visitants que hi ha entrat aquest any pep ribera

Un total de 7.036 persones han passat per l'oficina de turisme de Manresa entre gener i juliol d'aquest any, més d'un terç de les quals han estat manresans, concretament el 37%, segons dades de l'Ajuntament.

Només pràcticament un de cada quatre han estat turistes estrangers o espanyols no residents a Catalunya, mentre que l'afluència ha estat majoritàriament de catalans, el 75% del total si s'hi inclouen els manresans.

El mes d'aquest any 2017 que ha rebut més visites ha estat el març, amb 1.353 entrades. El segon mes que més visites ha tingut l'oficina ha estat el juliol, amb 1.233, que, comparat amb les 846 de l'any passat, es tradueix en el 46% més de visites. L'únic mes en què hi ha hagut un decreixement d'entrades ha estat el gener, que ha tingut el 9% menys de visitants respecte del mateix període del 2016. En el període de febrer a juliol, les entrades han augmentat un mínim del 10% en comparació amb l'any anterior. Aquestes dades signifiquen un increment total d'afluència del 21% respecte als set primers mesos del 2016 (dels 5.818 als 7.036 del 2017).



Què es demana?

Anna Ferrer, una de les treballadores de l'oficina de turisme, explica a Regió7 que destaquen tres perfils de visitants. «Es distingeix el perfil del visitant que està de pas per la ciutat, perquè es dirigeix a un altre punt, i vol saber què és interessant per visitar; el perfil del turista de Barcelona que puja un dia a veure la comarca, i el perfil dels que vénen a fer i a conèixer la ruta ignasiana».

Les tres recomanacions més repetides que fa l'oficina són la Seu, el carrer del Balç i la Cova de Sant Ignasi, al marge d'entregar el plànol de la ciutat, tan típic com «necessari en qualsevol municipi que es visiti, encara que només sigui per ubicar-se». Altres punts com la zona modernista del centre de la ciutat també s'estan convertint en punts d'interès per part dels visitants, així com la ruta ignasiana, que està enfocada a un perfil turístic més específic, com també informació sobre senderisme i rutes a peu per l'Anella Verda, composta per parcs, turons i rieres.

A part, l'arribada del nou mapa il·lustrat del Centre Històric ha comportat que en els darrers dies manresans s'hagin desplaçat a l'oficina de turisme per recollir-lo, i també és un plànol que beneficia els turistes en ser «molt gràfic i tenir representats els edificis tal com són en la realitat», segons explica Ferrer.



Les visites guiades

Durant el període de gener a juliol s'han dut a terme 88 visites guiades , el que suposen 13 més que en el mateix període de l'any passat. No obstant això, el nombre de turistes que s'hi han inscrit s'ha reduït. Dels 1.394 de l'any passat s'ha passat als 1.368 d'aquest any. Les opcions més bàsiques per als turistes són: fer una ruta des de la Seu fins al passeig de Pere III passant pels llocs «emblemàtics» de la ciutat i que conclou amb un tast de vins de la comarca, una visita tant a la Seu com al carrer del Balç, i, finalment, una ruta enfocada en el pas de sant Ignasi per Manresa.

Capítol a part per al Camí Ignasià i el Camí de Sant Jaume, i és que Manresa ja s'està preparant de cara al 2022, any en què se celebraran els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa. Aquest any, aquestes dues rutes en conjunt han acollit més de 300 pelegrins en el període gener-juliol del 2017, el 72% més respecte al mateix període de l'any 2016, en el qual no es van superar els 180 pelegrins.