La zona blava ara també és taronja

L'ampliació de la zona blava de Manresa en 515 places més farà que hi hagi dues tarifes. La pròpia de la zona blava, que costarà 1,70 euros l'hora, i una de nova que s'identificarà amb la indicació «tiquet» de color ataronjat, que valdrà 1,50 euros l'hora, que són les més allunyades del centre. En total hi haurà a Manresa 1.183 places de pagament al carrer.

L'Ajuntament de Manresa ja ha començat a repintar les places de l'aparcament regulat amb els nous tons. També ha començat a repartit fulletons indicatius informant de l'ampliació i les noves característiques del servei.

La pintura que senyalitza la zona blava serà igual que ara. Però per diferenciar els llocs d'aparcament de la tarifa normal i els de tarifa reduïta s'ha pintat a cadascuna de les places la paraula «tiquet». A les primeres és de color blau i a les segones de color ataronjat.



Campanya contra l'ampliació

Una campanya a través de les xarxes socials ha aconseguit més de 1.500 firmes en quatre dies contra el projecte d'ampliar la zona blava de Manresa. Hi haurà 515 places més, les quals s'afegiran a les 668 amb què compta actualment el municipi de Manresa.

A través de la plataforma Change.org, una persona que signa amb el nom d'Allyson Cruso, que no s'ha identificat públicament, va iniciar la campanya de recollida de signatures, que en només dos dies va superar les mil. Ahir al vespre havia superat les esmantades 1.500.

En la seva petició recorda que les tarifes que es paguen a Manresa eren, fins ara, de les més cares de tot Catalunya i de l'estat espanyol. Afirma que perjudicarà al comerç i que els únics que es beneficien d'aquesta mesura són l'empresa que gestiona la zona blava, EYSA, i el mateix Ajuntament. La demanda s'enviarà a l'alcalde de la capital del bages, Valentí Ju-nyent.

Algunes de les persones que han donat suport a la petició amb la seva firma també poden fer comentaris. Entre aquests, n'hi ha molts que afirmen que treballen al centre i que actualment ja tenen problemes per aparcar el seu vehicle per anar a treballar, fet que ara s'agreujarà, vaticinen.

Altres afirmen que la rebaixa del preu no compensa l'ampliació i que se'n col·loquen en zones on no hi ha comerços quan un dels arguments de l'equip de govern és fomentar la rotació de vehicles en zones comercials.