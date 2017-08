L'alberg de Manresa torna a penjar el cartell de tancat per vacances en ple mes d'agost

Manresa s'ha tornat a quedar sense alberg en ple pic de les vacances d'agost. A la porta de l'equipament del Carme hi ha el rètol que anuncia que està tancat per vacances i que obrirà el pròxim 21 d'agost, dilluns vinent. Haurà estat tancat dues setmanes.

Els últims anys hi ha hagut debat sobre la conveniència o no que l'alberg de Manresa estigui tancat durant les dues setmanes centrals de l'agost, amb la festivitat de la Mare de Deú d'Agost entremig, tenint en compte que una de les apostes del govern municipal és la promoció del turisme, amb el projecte ignasià Manresa 2022 com a pal de paller. La situació fins i tot s'ha arribat a debatre al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa.

Tradicionalment l'alberg del Carme de la plaça la plaça Milcentenari sempre ha tancat el mes d'agost amb l'argument que aquesta època de l'any hi ha poca demanda. El 2013 el grup municipal de la CUP va demanar al govern si era convenient mantenir aquesta línia, al mateix temps que va sol·licitar que es dignifiqui l'equipament i l'espai. El govern va responsadre que l'equipament hauria d'obrir en funció de la demanda.

El 2015 ho va fer. Va tenir obert tot l'agost. Era el primer cop que ho feia en 25 anys. En aquella ocasió va acollir durant un cap de setmana una trentena de belgues que van recórrer el Camí Ignasià. Precisament l'acollida de pelegrins era un dels motius pels quals es va decidir obrir aquest mes.

L'any següent, però, la Generalitat, però, que és qui gestiona l'equipament, va decidir tornar a tancar uns dies d'agost argumentant que no hi havia reserves a l'avançada que justifiquessin que hagués d'estar obert.

La situació s'ha repetit aquest any. Obrirà la setmana de la festa major, quan s'hi allotgen grups que participen a la festivitat manresana procedents d'altres poblacions de Catalunya i l'estat.