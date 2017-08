Denuncien els perills per a la salut de fer un crematori a prop del Congost de Manresa

La convivència d'un crematori al polígon de la Plana del Pont Nou amb l'activitat a la zona esportiva del Congost i a la central elèctrica, totes dues situades a prop d'on es construirà, pot generar efectes nocius per a la salut. Així ho afirma l'Associació Esfune. Basant-se en això, el seu president, Aureli Sánchez, que és, també, el director tècnic de l'empresa que farà el crematori de Sant Fruitós de Bages, ha presentat un plec d'al·legacions a l'Ajuntament en contra de la sol·licitud presentada per l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA per a l'obtenció de la llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de tanatori amb crematori al carrer de la Lemmerz, 1-5, de Manresa.

El març passat, l'Associació Esfune, a través del seu president, ja va criticar la futura instal·lació d'un crematori al Pont Nou perquè se situava a menys de 500 metres del Congost. Sánchez és el director tècnic d'Eternam Serveis Funeraris, que s'ha adjudicat la construcció del crematori que es farà a Sant Fruitós de Bages. Per tant, el futur crematori de Manresa serà una competència directa. L'Ajuntament va desmentir aleshores Esfune i va afirmar que el crematori pot anar on és previst.



Demanar informes i estudis

En l'escrit que ha presentat aquest mes al consistori, l'Associació Esfune exposa els possibles riscos per a la salut de l'esmentada convivència entre el crematori, la zona del Congost i la central elèctrica i demana que «es prenguin les mesures necessàries que garanteixin la nul·la afectació a les persones usuàries de la zona esportiva»; «que s'organitzi, per part de l'Ajuntament, una comissió entre totes les parts implicades i/o afectades per avaluar les diferents solucions a la potencial problemàtica en relació a la contaminació ambiental que pot crear el projecte de crematori», i que, «davant la realitat legislativa a escala mediambiental que, com ja s'ha dit, és del tot laxa, es demanin a les administracions competents diferents informes i estudis».

En les al·legacions, Sánchez repassa alguns dels efectes nocius per a la salut que pot tenir aquesta convivència. Cita la generació d'ozó troposfèric com a efecte de la ionització de l'aire al voltant del cable de la línia elèctrica per efecte de la humitat, i que les emissions de fums generats per la cremació de cadàvers poden incrementar aquest ozó troposfèric, que «en determinades concentracions pot tenir efectes sobre la salut pública». També apunta a sengles informes, un de l'Ajuntament de Bilbao i l'altre de la Generalitat Valenciana, que parlen de l'impacte per a la salut de la incineració i, en el cas del segon, defineix «una distància de risc de 581 metres», superior a la del futur crematori respecte al Congost.

Esmenta, també, el perill de l'emissió de dioxines i furans fruit de la la cremació de cadàvers, i la de mercuri. En aquest darrer cas, destaca que la font més important són els empastaments dentals. Afegeix que els filtres per impedir que el mercuri vagi a l'atmosfera i sigui inhalat són molt cars i que, tot i això, només redueixen la contaminació el 65 %.

Un altre element en el qual s'atura és en la topografia de la zona del Congost. Creu que, el fet d'estar en una depressió a prop del riu fa que hi hagi humitats i boires que augmenten l'efecte contaminant. Alhora, recorda que la pràctica d'esport comporta una gran hiperventilació i, per tant, un increment de les inhalacions d'aire que, si hi ha contaminació, «poden agreujar i afectar seriosament la salut dels esportistes».

Finalment, també destaca que a la zona esportiva i a l'Anella Verda hi practica esport de manteniment i lleure gent gran, que pot veure's igualment perjudicada, afirma.