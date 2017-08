Tres dels quatre hotels de Manresa tanquen per vacances i deixen la ciutat amb 7 habitacions

Si a algú se li acut allotjar-se en un hotel de Manresa aquests dies ho tindrà difícil. Només hi ha 7 habitacions obertes. Tres dels quatre hotels que hi ha a la ciutat estan tancats per vacances. En el cas de l´hotels, Els Noguers també hi fan reformes. Tampoc no trobarà habitació a l´alberg de Manresa, que no estarà obert ?ns al pròxim dia 21, els dies previs a la festa major.

L´única possibilitat de passar una nit a la capital del Bages és a l´Hotelet, l´establiment de les 7 habitacions a la con?uència del Passeig i el carrer Guimerà que ha obert recentment, o bé als apartaments turístics i pensions de la ciutat. A Manresa hi ha quatre hotels. Es tracta d´Els Noguers, que ofereix 30 habitacions; l´Hotel 1948, el tres estrelles de la ciutat, amb 8 habitacions; l´hostal Turó de la Torre, que es promociona com a establiment de turisme rural i disposa de 9 places, i l´esmentat Hotelet. D´aquests, només l´Hotelet està obert. La resta obrirà entre el pròxim dia 21 i ?nal de mes.



Estadants d´empreses



A l´agost hi ha poc moviment turístic a la ciutat. Per això opten per tancar, a?rmen alguns dels hotelers amb qui ha parlat Regió7, la majoria dels quals són negocis familiars. És el cas de l´Hotel 1948. «Almenys per a nosaltres són les setmanes més ?uixes», indica Jordi Sanllehí, que comenta que treballen sobretot per a empreses. De turisme «es va fent».

En aquesta època «no ho tens buit del tot però tampoc no omples», a?rma. La majoria de clients són gent de pas que dormen a Manresa i l´endemà continuen el seu viatge. Molts d´ells són francesos que tornen cap al seu país després de passar uns dies a Catalunya o a l´estat espanyol. «De gent que vingui expressament a Manresa n´hi ha ben poca». Sanllehí opina que a Manresa es van fent coses per potenciar el turisme, com l´ignasià, «però ha de passar el temps. Vam estar molts anys que no es feia res, que ha estat parat, i es paguen. Ara hi comença a haver moviment, però no perquè t´ofegui. No són coses d´un dia per l´altre».

L´Hotelet de la casa Padró, situat al xamfrà del carrer Guimerà i el passeig Pere III, és l'únic allotjament hoteler obert a Manresa el 15 d'agost. A la recepció de l´establiment expliquen que tenen una ocupació irregular, amb moltes reserves d'última hora i una majoria d'hostes que no vénen a fer turisme a la ciutat, sinó que són a Manresa «de pas».



Gent de pas



«Majoritàriament vénen persones franceses que van cap a Barcelona, o bé en marxen, i pugen cap a Andorra o Puigcerdà. També alguns holandesos. Es paren a fer nit perquè els queda a mig camí, i alguns visiten Montserrat. Truquen o fan la reserva cap allà a les 6 de la tarda, i arriben cap a les 9. L'allotjament té 7 habitacions i va obrir portes a ?nal del juny passat. «Ens diuen que no troben habitació enlloc més, i que per això vénen aquí. La nit de dissabte a diumenge vam tenir ple, i la de diumenge a dilluns, el 75% d'ocupació. Ara, de moment, no tenim res, però a partir de demà ja tornem a tenir reserves». A?rmen que, en una proporció d'1 de cada 7 hostes vénen a la ciutat per fer turisme religiós relacionat amb el camí de sant Ignasi. Aquest per?l de visitant sol ser de l'Estat espanyol. «També van venir uns americans, però la majoria són d'aquí. Així mateix ha atès pares d´estudiants francesos de la FUB i, «el juliol vam tenir molta gent d´empreses».