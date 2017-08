El casal de les Escodines garanteix un àpat diari a 44 infants en risc d'exclusió

L'Associació de Veïns de les Escodines de Manresa atén aquest agost i fins al pròxim 8 de setembre un quarantena de nens i nenes en risc d'exclusió social a qui garanteix un àpat complet i activitats de lleure i cultura. Moltes vegades el seu primer àpat fort del dia, explica la president de l'associació de veïns, Carme Carrió. Es tracta d'infants derivats de Serveis Socials de l'Ajuntament.

L'entitat veïnal no ha pogut atendre totes les demandes que ha rebut per poder acollir al programa nens i nenes en situació de pobresa. «Cada tarda tenim famílies que demanen per venir i ens sap greu haver de dir no», afirma la presidenta de l'entitat veïnal. No hi ha prou recursos.

Per a Carrió, això vol dir que de cara al pròxim estiu «s'ha de tornar a repensar si tots els nens i nenes estan atesos el mes d'agost», que és quan les escoles tanquen i no tenen accés als menjadors escolars. «Ens hem de plantejar si durant aquest mes hi ha d'haver més coses. Primer l'alimentació, que és bàsica, i després, el lleure». Més de 900 infants de Manresa reben ajut aquest estiu perquè facin com a mínim un àpat al dia en un projecte que es porta a terme en coordinació entre l'Ajuntament de Manresa, la mateixa Associació de Veïns de les Escodines, Creu Roja i la proposta Invulnerables de la Fundació Rosa Oriol.



Una quarantena d'infants



A les Escodines una quarantena de nens i nenes d'entre 4 i 14 anys es troben cada tarda al casal del barri. Berenen entrepans, sucs, fruita i productes làctics, i a més a més porten a terme activitats culturals i de lleure.

És el tercer any que es porta a terme, encara que enguany només es fa a l'agost perquè el juliol ja han cobert aquesta necessitat altres entitats. Del projecte de les Escodines ha sorgit, paral·lelament, altres iniciatives, com la coral infantil de les Escodines o l'escola de música que s'ha posat en marxa aquest mateix estiu. Carrió recorda que a més a més de garantir un àpat complet, el projecte també promou que no hi hagi cap infant que no tingui accés a la cultura, el lleure i l'oci per qüestions econòmiques o de desigualtat. La iniciativa té 4 monitors, un pressupost de 5.000 euros que aporta l'Ajuntament, a part de material, i aliments i, sobretot, la tasca dels voluntaris, destaca Carrió, sense els quals no es podria tirar endavant. Opina que han de ser les institucions públiques les que han d'atendre l'atenció a la infància perquè és el «seu deure. Deixem les institucions privades per a altres coses».



Atenció a la pobresa

La presidenta veïnal explica que molt sovint els infants s'emporten entrepans a casa per als seus germans grans, «que tenen pudor de venir aquí», o als seus pares i mares. També algunes mares se n'emporten quan van a buscar els seus fills «i marxan menjant l'entrepà perquè no han pres res» en tot el dia. «Més d'un nen i nena preadolescent ens diu que és el primer àpat que fan del dia. Això et fa pensar». Per a Carrió «ens haríem de replantejar molt seriosament com a societat, i totes les administracions, l'atenció a la pobresa».

Els nens i nenes van a les Escodines poc abans de les 6 de la tarda fins a les 8. Mentre els més petits berenen, els més grans fan altres activitats. Després són els grans qui passen al menjador. Fan música, dansa, jocs i, sobretot, «aprenen a jugar en equip, aprenen a guanyar i a perdre. En les activitats posem molt l'accent en la cooperació».