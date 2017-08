Obrir camí per seguir sant Ignasi en BTT

El Camí Ignasià, que segueix la ruta que va fer sant Ignasi el 1522 des de Loiola a Manresa, on es va quedar a viure onze mesos, es pot seguir a peu i amb bicicleta de carretera. Per incrementar-hi els visitants i donar resposta a la demanda rebuda, també es vol impulsar un itinerari que es pugui fer amb bicicleta de muntanya. La responsable de fer la inspecció per estudiar i dissenyar la ruta és l'empresa Manresana de Serveis amb Bicicleta, MBici.

Avui, Josep Valls, Gepi, guia de muntanya de MBici i abans de GuiesBtt.cat, que el juny del 2016 es va unir a l'empresa manresana, acompanyat per Artiom Pérez, aficionat a la bicicleta, viatjarà a Loiola per iniciar l'excursió de prospecció de la ruta. L'endemà començarà el primer tram, de Loiola al santuari d'Arantzazu. La intenció és que tot l'itinerari en BTT es pugui fer en deu o onze etapes.

Valls explica que fa uns quants mesos que està recollint dades de diverses fonts ben informades per tal de saber quines són les millors opcions per potar a terme les diferents etapes amb bicicleta de muntanya, amb dos objectius bàsics: triar les millors alternatives de camí aïllades de la circulació rodada i evitar els forts desnivells que en alguns trams tenen els corriols per a caminants, de manera que els ciclistes no hagin de carregar en cap moment la bicicleta a les espatlles.

Aquesta feina de formiga és la que, a partir de demà, comprovaran sobre el terreny. L'expert, que fa més de quinze anys que fa de guia de rutes amb bicicleta (al seu web n'hi ha un munt), destaca que la tasca de prospecció implica no poder programar amb exactitud quina distància es podrà fer cada dia perquè dependrà de les anades i tornades que calgui fer per provar els camins. La idea és destinar més temps d'anàlisi als trams més propers a Loiola. Calcula que de Loiola a Saragossa trigaran cinc dies. A partir de Fraga, ja no farà l'itinerari perquè l'ha fet abans i se'l sap de memòria.

Tota la informació que recolliran la faran arribar diàriament a l'Oficina de Turisme de Manresa per fer seguiment de l'expedició. Igualment, a banda de la de Manresa, el treball final l'enviaran a les diferents oficines lligades al camí. Alhora, la intenció és que sigui un material que es pugui trobar a la web oficial del camí ( http://caminoignaciano.org). De totes maneres, per a les persones que preferixin fer la ruta amb un guia, MBici també té la previsió de programar-la dins de la seva oferta.