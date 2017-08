La passarel·la per als vianants al costat del pont de Sant Francesc pren forma

Aquest dissabte farà dos mesos que van començar les obres per habilitar un itinerari segur per als vianants a la carretera vella, la C-1411b, entre el pont de Sant Francesc i el pas zebra que creua la carretera per accedir al recinte de la Renfe. Tenint en compte que l'actuació ha de durar quatre mesos, dissabte s'arribarà a l'equador. A hores d'ara, els resultats de la feina feta són força evidents.

Tal com es va fer a la banda del Pont Vell, l'objectiu de la intervenció, que també paga la Diputació de Barcelona amb una aportació de 364.458 euros, és evitar que els vianants, com han hagut de fer al llarg de tots aquests anys, hagin de transitar per la calçada, a tocar dels vehicles, per arribar des del pont de Sant Francesc a l'aparcament de terra que hi ha a un costat del riu i, d'aquí, al recinte de l'estació de la Renfe travessant el pas de vianants. Per aconseguir-ho, el que s'està fent és construir un voladís d'estructura metàl·lica suspès al pont i al mur de la carretera per la banda del riu d'1,80 metres d'amplada i que tindrà una tarima amb paviment de taulons de fusta de pi i una barana d'acer galvanitzat d'1,10 metres d'alçada. Aquesta estructura metàl·lica és el hi ha fet actualment. A la part de menys alçada, a tocar de l'aparcament de terra, la passera ja no serà en voladís sinó que se sustentarà en un mur de contenció. També s'habilitarà una nova vorera.

Mentre duren les obres, es dóna pas alternatiu als vehicles i, entre el pont de Sant Francesc i el de la Reforma, hi ha un únic sentit de circulació cap a la Renfe. L'actuació també inclourà adequar el pas de vianants existent per connectar la nova vorera i el passadís d'accés a l'estació de la Renfe i la renovació de l'enllumenat.