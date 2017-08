Enderroquen parades del Puigmercadal per crear-hi un espai per fer degustacions

La clientela que aquesta setmana vagi al mercat de Puigmercadal es trobarà amb una sorpresa. Està tancat per obres. Si va a l'entrada a l'equipament pel carrer Canal, descobrirà que els operaris estan tirant a terra una illa de parades. L'objectiu, tal com ha explicat a Regió7 el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, és crear un espai de degustació als metres quadrats que quedaran deslliurats. Dilluns vinent, el mercat tornarà a obrir. Les obres d'enderroc van començar dilluns passat i la previsió és que s'acabin demà.

A banda de la demolició d'una de les illetes de parades de la zona de venda per ubicar-hi un espai per poder degustar els productes del mercat in situ, les obres també tenen per objectiu habilitar els nous desguassos d'una peixateria i d'uns serveis que s'habilitaran a la zona de venda veïna a la de degustació per evitar que els clients del mercat hagin d'anar als serveis que hi ha a la planta de l'antic restaurant. El que es farà aquesta setmana és deixar l'espai deslliurat de l'illa de parades i els desguassos a punt. En les parades que van a terra hi havia dos negocis que s'han reubicat.

Quan dilluns obri el mercat, la idea és que treballi amb normalitat i que la part lliure fruit dels enderrocs quedi a la vista i pendent d'arreglar-la per convertir-la en l'esmentat espai de degustació amb la instal·lació de nou paviment, taules, cadires i il·luminació. L'Ajuntament no ha informat quan es portaran a terme aquestes intervencions, ni el cost de la que s'està executant ara.

Amb motiu dels treballs que es porten a terme aquesta setmana, s'ha prohibit l'estacionament al carrer Canal i s'hi han col·locat contenidors d'obra. Ahir, tres operaris es dedicaven a fer els enrunaments de les parades. En total, se'n tiren a terra quatre.



A mans de l'Ajuntament

Enguany, l'Ajuntament s'ha fet càrrec de la gestió del mercat de Puigmercadal, després d'uns anys de clara decadència en què tot feia pensar que, si no s'hi donava un cop de timó, la instal·lació acabaria tancant portes. També se'n va fer càrrec, tot s'ha de dir, perquè a la convocatòria pública que va obrir per gestionar el mercat, publicada el 28 de juliol del 2016, no s'hi va presentar ningú. El desembre d'aquell any, de les 39 parades que hi havia disponibles, només 19 funcionaven. El març passat, quan es van avançar les primeres línies mestres per recuperar la confiança de la ciutadania en l'equipament, hi havia apostar clarament pel producte de proximitat i de km 0. A més a més, el dia 1 d'abril amb una compra mínima es va començar a regalar als clients una hora d'aparcament o bé una T2 per al bus urbà.

Obert l'any 1987, el 2012 el Puigmercadal va celebrar els seus primers 25 anys d'història. Ho va celebrar amb un llibre de la seva vida, de la qual, ara, comença a escriure un nou capítol.