L'ANC omple per a la Diada dotze autocars a Manresa amb 650 persones i en munta quatre més

El local on hi havia el quiosc Cirera, a la Muralla de Sant Domènec, amb el cartell de Manresa pel Sí g. c.

L'ANC a Manresa ja ha omplert amb 660 persones els dotze autocars que va posar a disposició de la ciutadania per assistir a l'acte de la Diada que ha organitzat l'entitat a Barcelona, i en muntarà quatre més amb 220 noves places perquè encara hi ha demanda.

En total, quan quedin plens els setze autocars, la qual cosa és fàcil que s'esdevingui, tenint en compte la demanda que han tingut, la previsió és superar el miler de persones. A banda de bitllets de bus (12 euros), l'ANC també vendrà bitllets de tren (8 euros) per assistir a la celebració de la Diada amb aquest transport perquè, exhaurides les places per desplaçar-s'hi amb bus, no se'n podran muntar més des de Manresa per un problema de disponibilitat, han explicat fonts de l'organització.

La diferència entre els quatre autocars que muntarà ara i els anteriors són els horaris. Mentre que els dotze que ja s'han omplert hi aniran abans de l'acte i en marxaran quan s'acabi, els quatre que s'hi afegiran marxaran de Manresa a 2/4 d'11 del matí i tornaran de Barcelona entre 2/4 de 10 i les 10 de la nit; és a dir, que passaran més hores a Barcelona. Per al tren, es proposen tres horaris d'anada i dos de tornada, amb destinació i sortida de la plaça d'Espanya.

La Diada tindrà l'epicentre a la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó de Barcelona, però s'estendrà fins al carrer de Casanova pel sud, els Jardinets de Gràcia per l'oest, el Passeig de Sant Joan pel nord i la plaça de Catalunya per l'est. Els quatre braços es dividiran en 48 trams i cadascun correspondrà a una comarca.

A la comarca del Bages, la previsió és portar 60 autocars a l'acte de l'Onze de Setembre.

Dilluns vinent tornarà a obrir l'Espai Òmnium (carrer de Sobrerroca, 38), que atendrà de dilluns a divendres de 7 de la tarda a 9 del vespre. S'hi podran comprar bitllets i també hi ha disponibles samarretes de la Diada, de les quals ja se n'han venut més de 500. La venda online es pot fer a www.inscriu.me/ca/autobusos-11s-2017-manresa-barcelona-manresa.