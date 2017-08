Manresa pel Sí obrirà a l'antic quiosc Cirera un local de campanya pel referèndum

El local on hi havia l´històric quiosc Cirera.

Manresa pel Sí preveu obrir dins dels dies de festa major un local de campanya a la Muralla de Sant Domènec, on hi havia el conegut quiosc Cirera. A hores d'ara, a la façana ja hi ha el cartell de la plataforma. La intenció és que s'hi pugui anar a recollir informació sobre el referèndum. Alhora, la plataforma té la intenció d'organitzar diversos actes de cara a la cita de l'1 d'octubre, que encara s'han de concretar.

La plataforma ciutadana Manresa pel Sí es va presentar públicament el dia 20 de maig passat a l'auditori del Conservatori de Música de Manresa, impulsada per l'ANC i Òmnium Bages-Moianès. A partir de la seva constitució s'hi van anar afegint partits i entitats (CCN, CUP, Demòcrates, ERC, PDECAT, Súmate) partidaris de la independència amb l'objectiu de fer arribar a tots els ciutadans informació sobre el referèndum que s'ha de fer el dia 1 d'octubre i, especialment, sobre els arguments a favor del sí. La plataforma s'estructura en comissions de treball i actualment té la seu a l'Espai Òmnium (Sobrerroca, 38).

De cara a la festa major, impulsarà una campanya que tindrà com a lema «Per la festa major, l'estelada i el domàs al balcó».