Manresa viu en un mes i mig els canvis de trànsit de més magnitud dels últims anys

En un mes i mig Manresa ha viscut els canvis de circulació de més volum dels últims anys. Afecta 8 carrers, i no pas menors, com és el cas de la carretera del Pont de Vilomara, i també els hàbits d'anys dels conductors. Mai no n'hi havia hagut tants de cop. Totes les modificacions són definitives i s'han planificat pensant en l'entrada en funcionament de la futura rotonda de la Bonavista que s'està construint. Ja s'han aplicat ara per aprofitar que a l'estiu no hi ha tant trànsit, segons l'Ajuntament.

L'esmentada carretera del Pont de Vilomara, el carrer Sant Joan d'en Coll, el Trieta, el Gaudí, l'avinguda Bertrand i Serra, el carrer Jacint Verdaguer, el Joan XXIII i el Bilbao han canviat de sentit en algun dels seus trams. Els canvis s'afegeixen als propis causats per qualsevol obra important a la via pública. En aquest cas, però, han vingut per quedar-se i s'han dut a terme per fases des de principi de juliol i fins ara.



Etapa de transició

Segons va explicar al seu dia l'Ajuntament de Manresa, s'han posat en marxa tot i que la rotonda no estigui acabada aprofitant que a l'estiu hi ha menys circulació a la ciutat. També amb la idea que quan es torni a recuperar la mobilitat habitual, sobretot amb l'arrancada del nou curs escolar, ja hi hagi hagut una fase de transició perquè els conductors s'hi hagin acostumat.

La primera setmana de juliol es va invertir el sentit de circulació del carrer Sant Joan d'en Coll, entre la carretera del Pont i el Sant Cristòfol. L'última de juliol es va canviar el sentit als carrers Joan XXIII i Bilbao i es va instal·lar una rotonda provisional a la plaça del Remei. La setmana passada es va realitzar una de les modificacions més sonades: la de la carretera del Pont de Vilomara. Ara és de sentit ascendent en direcció al carrer Viladordis i no pas de baixada fins al Jacint Verdaguer com fins ara. Paral·lelament, l'avinguda Bertrand i Serra s'ha convertit en una via amb dos sentits de circulació per poder transitar, també, cap a la Via de Sant Ignasi.

La setmana passada es va dur a terme el canvi de sentit d'un tram del Gaudí, entre Sant Joan d'en Coll i la carretera de Vic, que fins ara s'utilitzava per anar cap al sector de la Sagrada Família. S'ha suprimit el gir a l'esquerra de la car-retera de Vic cap al Gaudí per poder anar cap al sector de la Sagrada Família. És el canvi que més problemes ha generat. Causa retencions a la carretera de Vic i converteix el carrer Sant Cristòfol en la principal via en direcció a la carretera de Vic per accedir al centre des de tot el sector est de la ciutat.



Canvis de magnitud



En una recent visita a les obres de la Bonavista el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, va assegurar que un cop es posi en marxa la rotonda el pròxim octubre prendran sentit aquests canvis de circulació que s'han anat fent al llarg d'aquest mes i mig. «No tindrien sentit si no existís aquest nus de la Bonavista acabat». Aloy va continuar dient que «potser ara costa entendre el perquè, però quan es posi en funcionament s'entendrà tot».

Va manifestar, igualment, que en molts anys no hi havia hagut a Manresa canvis d'aquesta magnitud, i segons la seva opinió «jo diria que han estat ben rebuts».

Les modificacions han anat acompanyades de la instal·lació de nous semàfors, el repintat de senyals horitzontals, la instal·lació de verticals, canvis en el recorregut del bus urbà i trasllat de les àrees de recollida de residus.



Les últimes modificacions



L'últim canvi de trànsit important a Manresa que va afectar més d'un carrer va ser a final del 2012. Aleshores, l'equip de govern de CiU va variar la circulació a l'entorn de la plaça Espanya i el Passeig. El car-rer Soler i March, el de la comissaria de Policia Nacional, va passar a ser de sentit únic en direcció al Carrasco i Formiguera, i es va fer una rotonda a la confluència del Primer de Maig, davant l'estació dels Catalans, i el carrer Sant Josep, Aragó i Súria. Segons l'Ajuntament, es van treure 6.000 vehicles diàriament del Passeig.