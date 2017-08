Una manresana, testimoni de l'atemptat de la Rambla: «teníem una seixantena de persones dins la botiga, totes espantades»

Una manresana que treballa a la plaça de Catalunya, a tocar de la Rambla, és testimoni del caos i pànic que s´ha apoderat del centre de Barcelona per l´atemptat terrorista. Zeynabu Said, de 23 anys, estava a l´entrada de l´establiment on treballa i ha vist cotxes dels Mossos d´Esquadra i ambulàncies accedint a tota velocitat a la plaça de Catalunya, en direcció a La Rambla, al mateix moment que un tumult de gent corria de Canaletes a munt. «No sabia què passava, però de cop ha entrat una noia tremolant i plorant que hi hagut un atemptat terrorista», explica la manresana.

Tot seguit hi ha hagut una estampida de persones que volien entrar a la botiga a refugiar-se. «Hi ha gent que caigut pel terra, a la porta d´entrada... En un primer moment els Mossos deixaven sortir a qui volgués, però hem decidit tancar les portes. De fet, ara la policia diu que mantinguem la botiga tancada i ara mateix a dins hi ha una seixantena de persones, totes espantades», afegeix. Molts dels que s´han refugiat a l´establiment on treballa la manresana són turistes que han presenciat l´atemptat.