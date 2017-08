Algú vol llogar un local de 2.300 m2 a la plaça de la Reforma?

Una planta del local queda darrere del banc llarg de fusta que hi ha al costat del parc infantil g. c.

AManresa hi ha un local de 2.300 metres quadrats, situat a les portes del Centre Històric, que, d'ençà que el van construir, no ha tingut mai cap ús. Forma part d'una plaça i un aparcament, té l'estació de la Renfe a tocar i el presideix, al turó del Puigcardener, la basílica de la Seu. Malgrat que, a priori, tot semblen avantatges, mai no hi ha hagut ningú prou interessat per omplir-lo de contingut. Actualment, l'interior de la planta que dóna a sota del parc infantil de la plaça manresana presenta un aspecte deplorable.

És el local integrat a la plaça de la Reforma, que es va donar per acabada el maig del 2011. Dividit en dues plantes i valorat, en el seu moment, en més de 2 milions d'euros, en té el dret d'explotació l'empresa Estaciones y Servicios SA (Eysa), que també té el del pàrquing de la plaça, la grua municipal i la zona blava, i que va fer les obres de la plaça.

La nova Reforma es va començar a construir el 2005. L'actuació havia de durar divuit mesos i es va acabar al cap de 5 anys per causes diverses, entre les quals els problemes amb el subsòl a l'hora d'excavar. La demora resultant va generar un sobrecost de l'obra de 6,5 milions d'euros i una multa d'1,5 imposada per l'Ajuntament a Eysa pels retards.

Per assumir l'esmentat sobrecost, l'Ajuntament va allargar a Eysa tres anys la concessió de la zona blava i li va cedir l'explotació del local. Una de les plantes del local queda darrere (i sota) del banc de fusta llarg que hi ha al costat del parc infantil de la plaça, i, tot i que hi ha una tanca, l'interior està ple de brutícia.

Inicialment, es va parlar de situar en aquest espai una botiga de records de la ciutat aprofitant que la plaça serveix d'accés a la basílica de la Seu, que és, sens dubte, el monument més important de Manresa; i d'un restaurant amb terrassa. Res d'això no ha reeixit i el local continua tancat i, a més a més, brut. Un altre despropòsit d'una actuació que no passarà precisament a la història pels seus encerts.