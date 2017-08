Comencen a foradar la façana del Museu Comarcal on aniran els nous accessos

Les obres per construir uns nous accessos a l´edifici del Museu Comarcal, que seran els principals, comencen a oferir resultats visibles. Els operaris han iniciat el buidatge de la paret mitgera per fer l´obertura que comunicarà l´edifici amb els nous accessos.

L´actuació a l´antic col·legi de Sant Ignasi es fa a la banda de la nova plaça que encara cal urbanitzar, al solar que, abans del 1936, ocupava l´església de Sant Ignasi i on, fins al 2015, hi va haver la Sala Ciutat. Entre altres, els nous accessos permetran accedir al claustre de l´edifici per aquesta plaça.

Per interconnectar la part vella amb la nova, tal com han explicat a Regió7 fonts de l´empresa responsable de les obres, Fertres Construccions, abans de foradar la façana de dalt a baix, caldrà estintolar l´edifici per evitar ensurts. Això s´aconseguirà mitjançant la instal·lació de dues bigues de reforç, operació que es durà a terme durant tot el dia de dilluns.

Posteriorment, una vegada assegurat l´edifici per poder-hi treballar amb tranquil·litat, ja es podrà procedir a continuar el buidatge de la paret mitgera per fer la connexió amb els nous volums, que aniran de la planta baixa a la segona. A la baixa, connectaran amb el claustre; a l´entresòl, amb l´entrada al museu per la rampa que ja hi ha construïda a un lateral interior del claustre fruit de les actuacions anteriors que s´han fet a l´edifici; i a la primera i segona plantes, amb sales del museu.

A banda d´habilitar uns accessos adequats per a l´equipament, situats a la façana que va quedar visible amb l´enderroc de la Sala Ciutat, a la part d´aquesta mitgera on no hi haurà els nous accessos, que només n´ocuparan una part, es preservaran les petges de l´estructura de l´antiga església que hi han quedat visibles.

Les obres, iniciades el juny, tenen un pressupost de 692.000 euros. Els nous volums, segons un projecte redactat per l´equip tècnic de l´Ajuntament, encabiran un espai de recepció i informació del conjunt de l´equipament i uns espais de vestíbul i d´accés al museu.