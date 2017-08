L'Ajuntament de Manresa estudia aquest matí quins actes manté de la festa major després de l'atemptat de Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va decretar, ahir, tres dies de dol oficial a tot Catalunya en motiu de l´atemptat terrorista a Barcelona. També va fer aquest anunci el conseller d´Interior, Joaquim Forn, el qual va especificar la supensió dels actes lúdics previstos. Dos d´aquests tres dies de dol, dissabte i diumenge, coincideixen de ple amb el primer cap de setmana de la Festa Major de Manresa, que havia d´arrencar demà a la tarda amb el correaigua.

En ser demanats sobre com afectarà la situació d´excepcionalitat generada per l´atemptat a la Rambla de la ciutat comtal a la festa gran, fonts de l´Ajuntament van anunciar anit, per a avui, una reunió per decidir si se suspèn el calendari festiu previst per al cap de setmana. Van avançar que és «probable», però van supeditar la decisió final a l´esmentada reunió.

En el cas que s´acabi prenent la decisió de suspendre els primers actes de la festa gran de la ciutat, que comença demà i s´allargarà fins el dia 28 amb el correfoc i el ball del correfoc, serà la primera vegada que s´anul·len, com a conseqüència d´un atemptat terrorista.

El conseller d´Interior de la Generalitat va comparèixer per donar informació sobre l´atemptat de Barcelona i va anunciar els tres dies oficials de dol, cosa que també va fer el president Puigdemont a través del seu Twitter. Abans que es fes aquest anunci oficial, diversos ajuntaments ja van informar la suspensió dels actes festius que tenien previstos, com Moià, Cardona o Gironella. En el cas de Manresa, fonts de l´Ajuntament van supeditar, primerament, la decisió vers la seva afectació en la festa major, a les mesures de dol que es decretessin i al seu abast i, posteriorment, una vegada anunciats per la Generalitat els tres dies de dol, a una reunió prevista al consistori per tal d´acabar-ho de decidir.