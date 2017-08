L'Alternativa convoca una concentració, demà, a les 8 del vespre, a la plaça Major

La Festa Major Alternativa també ha suspès els actes previstos demà com a gest de suport a les víctimes dels atemptats de dijous a Barcelona i d'avui divendres a la matinada a Cambrils, alhora que ha organitzat per a demà dissabte, a les 8 del vespre, una concentració a la plaça Major de Manresa amb l'objectiu de combatre "qualsevol discurs d'odi".

En un comunicat, els col·lectius que integren l'Alternativa (Arran, Ateneu La Sèquia, CUP, La Gatzara i la PAHC) expressen la seva consternació pels tràgics fets esdevinguts a Barcelona i Cambrils, alhora que demanen que no es faci pagar justos per pecadors, perjudicant a persones innocents per motius racials. Quant a la programació festiva, explica que "no només volem anul·lar el cercatasques inaugural de la FMA i la posterior festa a la plaça de la Música, programats per aquest dissabte, sinó que volem anar més enllà" i conviden a sortir al carrer per mostrar el condol per les víctimes als seus familiars, plantar cara als culpables i per exigir responsabilitats polítiques. Per combatre el fonamentalisme, per combatre el racisme. Per aturar tots els feixismes!"