Les dues comunitats islàmiques de Manresa condemnen els atemptats

«Condemnem totalment i rotundament aquests atacs, que no representen gens els musulmans i l'islam». Abderrahman Hajji Saib, un dels responsables de la mesquita Al Fath de Manresa, la de la fàbrica de l'Aranya, va assistir ahir a la concentració de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils a la plaça Major de Manresa acompanyat d'altres membres de la comunitat. Al final de la protesta silenciosa va expressar, en nom del col·lectiu de la mesquita, la seva repulsa per l'acció terrorista.

Per a Hajji Saib, «és un dia trist per a casa nostra, que és Catalu-nya, on vivim i convivim des de fa molt temps i considerem casa nostra i el nostre país». Va manifestar que Barcelona és reconeguda a tot el món com una ciutat de pau i tolerància, i que els qui han comès els atemptats «són uns assassins». Per això «compartim el dolor de tots els catalans i de tot el món.Tant de bo això s'acabi aviat».

Va assegurar que a la comunitat islàmica «sentim tristesa», i va afirmar que una persona de fe «no pot matar. La religió mulsulmana i el llibre sagrat de l'Alcorà no diu enlloc que s'ha de matar gent innocent en nom d'Al·là, l'islam o els musulmans. No ho diu enlloc», va insistir. Va reblar que l'acció a Barcelona i a Cambrils «només té un nom: són uns assassins i uns bàrbars». Finalment, va expressar la seva esperança que arribi el moment «que posarem fi a aquesta xacra. Això és segur».

Concentració i aplaudiments



A la concentració que hi va haver ahir al migdia a Manresa (vegeu pàgina 5) hi havia una nombrosa representació de la comunitat mulsulmana de Manresa. Als porxos, al costat de les autoritats, se situaven els membres de la mesquita Al Fath. Entre el públic també hi havia nombroses persones d'origen magribí que van voler expressar, amb la seva presència, el seu rebuig a l'atemptat.

Poc abans d'iniciar-se el minut de silenci va arribar al mig de la plaça un nombrós grup de dones magribines. En aquell moment hi va haver aplaudiments improvisats que van durar uns quants segons. Poc després va començar el minut de silenci.

Per la seva banda, el president de la mesquita Al Fath i representant de la Comunitat Islàmica del Bages, Abdellah Anhari, de viatge al Marroc, afirmava que els atemptats «són actes salvatges que no tenen religió ni raça». «Per la nostra part, com a comunitat islàmica del Bages, condemnem rotundament aquests actes salvatges i estem dolguts». Anhari assegurava que «acompanyem les famílies de les víctimes en el seu patiment i esperem que el futur ens proveeixi.

Més condemnes



D'altra banda, el dirigent de la mesquita del carrer Sèquia, Nouredinne el Bennadi, assegurava que «nosaltres sempre condemnem aquest tipus d'actes que no tenen cap relació amb l'islam. Són gent allunyada que no representen l'islam ni la comunitat musulmana de Catalunya i Espanya».

Per a El Bennadi, «nosaltres sempre hem treballat per la integració i la bona convivència. Aquest és el nostre objectiu». Va insistir que sempre han condemnat els atemptats «siguin on siguin», encara que el fet que es produís a Barcelona, que «és una ciutat oberta a tothom», ho fa especialment dolorós. «Estem al costat de la gent que ha mort, dels ferits i de les seves famílies».

Segons la seva opinió, actes ter-roristes com els de Barcelona i Cambrils dificulten l'esmentat objectiu. Per això, «hem de ser molt conscients del que està passant i tirar endavant». Dels autors dels atemptats va afirmar que són persones sense valors que manipulen «l'islam i donen una mala imatge de la gent que viu aquí. Mai no ens han representat, ni ens representaran», va manifestar.

Pregària



El Grup de Diàleg Interreligiós per la Pau de Manresa, en el qual participen membres de les principals religions del món que tenen representants a Manresa i comarca, ha convocat per a avui una pregària per la pau a les 9 del vespre al convent de Santa Clara.