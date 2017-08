El nou rector de la Seu hi farà demà la primera missa

El nou rector de la basílica de la Seu de Manresa, el ruandès Jean Hakolimana, celebrarà, demà a les 11 del matí, la seva primera missa com a nou rector del temple manresà. Relleva mossèn Antoni Boqueras, que n'ha estat el rector els darrers set anys.

En la seva presa de possessió, el que serà el primer mossèn negre del temple més important de la ciutat, que també ho serà de l'església del Carme, no és segur que tingui com a testimoni el bisbe de Vic, Romà Casanova, que no ha confirmat la seva presència en la celebració i que pot ser que delegui aquesta responsabilitat al vicari general o a l'arxipreste, mossèn Joan Antoni Castilo.



Rector de sis parròquies

El bisbat de Vic va fer públic el nomenament de Hakolimana el 14 de juliol passat. A banda de la Seu i del Carme, també serà el rector de les parròquies de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Fals, Santa Maria de Monistrolet i Sant Iscle i Santa Victòria de Rajadell. Relleva mossèn Boqueras, membre de la dissolta associació privada de fidels Seminari del Poble de Déu. El bisbe Romà, que és qui el va portar a Manresa, també és qui l'ha tret, després de l'escàndol generat per la suspensió per part del Vaticà de l'associació a la qual pertanyia Boqueras, oficialment per temes teològics i, extraoficialment, per pràctiques sectàries; si bé a Manresa no s'ha conegut cap irregularitat i, de fet, en el full informatiu de l'Arxiprestat de Manresa, el bisbat ha defensat la seva honestedat i la feina feta, la de Boqueras i també la de mossèn Xavier Estopa, vicari de la Seu, que ha estat rellevat igualment per un ruandès, mossèn Aloys Murwanashyaka. La previsió és que Hakolimana visqui a Manresa i Murwanashyaka, a Sant Joan.



Un mossèn molt cultivat

Nascut a Ruanda l'11 d'octubre del 1972, Hakolimana, que va ser ordenat el 25 de juliol del 2000, és va llicenciar en Teologia i Pedagogia al seu país, mentre que a Catalunya ha fet un màster en Economia per la Pompeu Fabra, s'ha llicenciat en Ciències Polítiques per la UOC i està acabant el doctorat en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona. Abans de Manresa, ha estat rector a Santpedor, Sant Fruitós de Bages i, el darrer any, a Sant Vicenç.

En la missa de demà tindrà l'oportunitat de fer la primera trobada amb els seus nous feligresos.

Pel que fa a Aloys Murwanashyaka, nascut el 21 de juny del 1963, va ser ordenat sacerdot el 23 d'abril del 1995 i es va llicenciar a la Universitats Pontifícia Urbaniana (Teologia Pastoral) i a la Universitat Eclesiàstica San Dámaso de Madrid (doctorat en Teologia Catequètica).