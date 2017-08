Prop de 450 persones ja han reservat plaça per a les Visites a la Manresa Desconeguda

Després que el cap de setmana passat s'anul·lessin les activitats previstes a la Festa Major de Manresa per guardar el dol pels atemptats a Barcelona i Cambrils, avui ha començat la programació normal i, demà, hi ha un dels actes més ben rebuts per la ciutadania: les Visites a la Manresa Desconeguda. Una de les novetats d'aquest any és la possibilitat de recollir el tiquet amb l'hora del torn de visita amb antelació, a l'Oficina de Turisme, per a les visites de demà (Ajuntament de Manresa) i dimecres (carrer Sobrerroca). Des de dissabte i fins aquest migdia ja ho havien fet prop de 450 persones.

Les persones que encara no en tinguin poden aconseguir-ne demà al matí, a l'Oficina de Turisme (de 10 a 2 del migdia) o bé adreçar-se directament a la visita, encara que alguns grups ja hauran quedat plens amb antelació.



Visita a la Casa Consistorial



Les Visites a la Manresa Desconeguda d'aquest 2017 comencen demà a la tarda, de 5 a 8. Es podrà visitar la casa consistorial de Manresa, per conèixer com era fa 125 anys, quan va acollir l'assemblea de la Unió Catalanista que va aprovar les Bases de Manresa. En concret, es visitarà el Saló de Sessions, la sala de columnes, l'antic arxiu i museu, la claraboia i la terrassa, entre altres dependències. A partir de les 5, es faran grups de 20 persones, que iniciaran l'itinerari cada 10 minuts.

L'activitat es porta a terme amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, l'Arxiu Comarcal del Bages, el Museu Comarcal de Manresa, i Manresa Turisme. D'aquesta primera visita ja se'n va poder fer un tast el 25 de març passat, en l'inici dels actes de commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa.



Carrer de Sobrerroca



L'endemà, dimecres, les visites es traslladen al carrer Sobrerroca, vial principal de la Manresa de fa 125 anys. En concret, es farà un itinerari guiat pels espais que configuren el carrer: tines i cellers, un molí d'oli i la casa natal d'Oms i de Prat. Finalment hi haurà un tast d'oli i productes de l'horta, de la mà de productors locals. El recorregut començarà a l'Oficina de Turisme, i es faran grups de 25 persones, cada 15 minuts. A l'activitat hi col·laboren, a banda de les entitats esmentades anteriorment, el carrer del Balç, 2D Sushi, S Pop Bar, Família Armengol-Tripiana, L'Anella Verda, Mas de la Sala i Mengem Bages.



Oller del Mas



Finalment, dijous tindrà lloc la tercera de les visites, a l'Oller del Mas, situat a la carretera d'Igualada. En aquest cas es farà una visita a l'edifici, d'origen medieval, i al cellers. S'hi pot arribar en cotxe propi, en bici o a peu. La sortida en bibicleta és organitzada per Mbici i es pot fer amb bicicleta pròpia o de l'entitat (servei gratuït. Cal reserva prèvia a mbici@mbici.cat o al telèfon 629321760). La sortida a peu es farà amb l'acompanyament del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Es tracta d'un recorregut de 8 km aproximadament, d'anada i tornada. Totes dues sortides es faran des de la plaça de la Reforma. Un cop a l'Oller del Mas, a partir de les 5 entraran els grups, cada 10 minuts.



Avui, master class i castellers



Avui hi ha la Master Class Estil Dance i l'assaig casteller a la fresca, a la plaça Sant Domènec. Per a demà, a banda de les visites a la Manresa Desconeguda, hi ha previst també el joc de rol familiar "La Manresa de 1300", al carrer del Balç. També una nova edició del Saltaterrats (itinerari poètic per terrats del Centre Històric, amb Josep Pedrals, Eduard Carmona, Namina i Laura Basagaña). Començarà a les 7 a la plaça de l'Om. També l'espectacle de narració "El gran llibre de les històries imaginades de les tradicions", a la Plana de l'Om; la inauguració de l'exposició de les obres participants al concirs de fotografia de la Festa Major, al vestíbul de la Biblioteca del Casino; i l'Assaig a la fresca dels Geganters, davant del local de Casa Caritat.