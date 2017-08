Ballar per tornar a la normalitat

Aquest any, el correaigua no ha estat l'acte inaugural de la Festa Major de Manresa, com és habitual. Els atemptats de dijous passat a Barcelona i a Cambrils, en què van morir quinze persones, van provocar, al marge de la tensió i els moments de pànic i de tristesa que es van viure, un decret de tres dies de dol arreu de Catalunya. L'Ajuntament de Manresa s'hi va sumar i va decidir suspendre el programa del primer cap de setmana festiu.

No va ser fins aquest dilluns, al voltant d'un quart de 8 de la tarda, quan va començar la festa major. Ho va fer amb una classe magistral de dansa, una activitat de ball per a petits i grans organitzada per les Piscines Municipals que va ser conduïda per les professores Eli Carvajal i Mar Varea.

Elles, juntament amb prop d'una cinquantena de persones, van ballar durant una hora a la plaça de Sant Domènec al ritme d'artistes actuals com Shakira i Daddy Yankee, i de més icònics com AC/DC.

Aquesta primera proposta va servir per començar a assolir la normalitat després dels darrers dies. Tot i que a l'entorn de la plaça hi havia estacionat un cotxe de la Policia Local, amb dos agents controlant el que hi passava, l'ambient va ser de festa i, durant l'hora que va durar, els presents van poder oblidar el malson viscut els darrers dies.