El Bus Nocturn tornarà a circular els dies centrals de la Festa Major de Manresa

Els quatre dies centrals de la Festa Major de Manresa tindran, de nou, un servei de bus nocturn gratuït per millorar la mobilitat i la seguretat durant les festes. L´any passat, el 2016, el servei va batre rècords, amb 2.571 viatges, un 52 % més que no pas el 2015. Quan es va posar en marxa per primera vegada, el 2009, va fer 384 viatges.

El regidor de Mobilitat de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, i la tècnica de Mobilitat, Queralt Torres, han donat a conèixer aquest dimarts els detalls del servei d´enguany. Segons Serracanta, es porta a terme per fomentar el transport públic «i poder tornar a casa amb tranquil·litat i seguretat». No varia respecte l´anterior edició. El bus nocturn gratuït iniciarà el seu recorregut a les 22.15 del divendres i funcionarà fins a les 4 de la matinada del dilluns, 28 d´agost, que és quan se celebra el Correfoc i el ball del Correfoc.

La freqüència de pas per les parades serà de 30 minuts, i es realitzarà el recorregut de les línies 6 i 7 dels dies festius. El vehicle sortirà de la parada del Guimerà per dirigir-se cap el sector de la Sagrada Família, balconada i Cal Gravat. De baixada farà parada a Sant Domènec, per anar cap cap a plaça Catalunya, les Bases, la Parada i tornarà al centre.

El diumenge el servei es reforçarà i també hi haurà transport públic, en aquesta ocasió s´haurà de pagar el bitllet d´anada, per poder anar al carrer alcalde Prunés, a l´extrem de l´avinguda dels Dolors, per d´aquí continuar a peu cap el castell de focs del parc de l´Agulla. En acabat es podrà tornar, igualment, amb bus.

Enguany es tornarà a tallar el trànsit a la Muralla del Carme de Manresa, entre la carretera de Vic i la de Cardona, des del dissabte a les 3 de la tarda fins el diumenge a les 8 del matí. Hi haurà l´activitat Muralla en Festa, amb food trukcs i música a la plaça Sant Domènec. És un dels dies centrals de la Festa Major de Manresa.

Els vehicles que circulin per la carretera de Vic cap a la Muralla es desviaran en direcció a la plaça Infants per retornar a la carretera de Vic en direcció sortida a la ciutat. Els qui vagin per la carretera de Cardona en direcció al centre, es desviaran per la Muralla de Sant Domènec cap a valldaura. I els qui ho facin per la Muralla de Sant Domènec cap el centre, hauran de continuar per carretera de Cardona.