Esgotades les 375 places per a la Visita a la Manresa Desconeguda de demà a Sobrerroca

Els sistema de recollir el tiquet amb l'hora del torn de visita per a les Visites a la Manresa Desconeguda, pensat per organitzar millor la visita i minimitzar les cues d'espera, s'ha estrenat amb èxit a la festa major d'enguany. Fins al punt que per a la visita de demà dimecres, al carrer Sobrerroca, ja no hi ha places disponibles. S'han omplert els 13 grups de 25 persones previstos inicialment, i els dos que s'hi han afegit (fins a 2/4 de 9 del vespre), fins a un total de 15 grups i 375 places. Per aquest motiu, les persones que no hagin recollit tiquet, no cal que vagin a la visita d'avui, ja que no podran accedir-hi.

Tot i així, l'organització, atès l'èxit de la convocatòria, intentarà programar de nou la visita properament. Per aquest motiu, es demana a les persones interessades que s'adrecin per correu electrònic a patrimonicultural@ajmanresa.cat fent la sol·licituds. Si hi ha demanda suficient, es repetirà la visita al llarg del mes de setembre.

Des de dissabte, i com a novetat d'aquest any, les persones interessades a participar a les Visites a la Manresa Desconeguda han pogut recollir el tiquet anticipat a l'Oficina de Turisme de Manresa.

Durant la visita es farà un itinerari guiat pels espais que configuren el carrer: tines i cellers, un molí d'oli i la casa natal d'Oms i de Prat. Finalment hi haurà un tast d'oli i productes de l'horta, de la mà de productors locals. El recorregut començarà a l'Oficina de Turisme, i es faran grups de 25 persones, cada 15 minuts. A l'activitat hi col·laboren el Centre d'Estudis del Bages, l'Arxiu Comarcal del Bages, el Museu Comarcal de Manresa, Manresa Turisme, el carrer del Balç, 2D Sushi, S Pop Bar, Família Armengol-Tripiana, L'Anella Verda, Mas de la Sala i Mengem Bages.

Per a la visita a la Casa Consistorial de Manresa, que s'està duent a terme aquesta tarda, també ja s'havien recollit anticipadament 170 tiquets, entre dissabte i dilluns. Per tant, en total en les Visites d'aquest any a l'Oficina de Turisme s'han repartit 545 tiquets anticipats.

L'última visita tindrà lloc dijous, a l'Oller del Mas. En aquest cas, no es reparteixen tiquets anticipats. Es farà una visita a l'edifici, d'origen medieval, i al cellers. S'hi pot arribar en cotxe propi, en bici o a peu. La sortida en bibicleta és organitzada per Mbici i es pot fer amb bicicleta pròpia o de l'entitat (servei gratuït. Cal reserva prèvia a mbici@mbici.cat o al telèfon 629321760). La sortida a peu es farà amb l'acompanyament del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Es tracta d'un recorregut de 8 km aproximadament, d'anada i tornada. Totes dues sortides es faran des de la plaça de la Reforma. Un cop a l'Oller del Mas, a partir de les 5 entraran els grups, cada 10 minuts.