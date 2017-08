«La intenció és ser colla de 8 properament»

Fa set temporades que és als Tirallongues i assegura que, d'ençà que hi va entrar, cada any fan un salt qualitatiu endavant. Un exemple del que diu és l'actuació d'aquest mes a Millars, la millor de la seva trajectòria. Per la festa major també volen fer història

Jordi Clotet Homs (Avinyó, 1965) fa un any que és el president de la colla castellera Tirallongues, fundada a Manresa el 1993. Hi va entrar a l'inici del 2011. Clotet treballa en el món de la rebosteria industrial, és casat i té tres filles.



A Millars, el 5 d'agost, van descarregar el 4 de 8, després d'haver-ho intentat l'any passat sense èxit. Era el seu primer castell de 8 descarregat, que van fer amb la torre de 7 i el 5 de 7, segellant la millor actuació de la història de la colla. Aviat és dit...

Els castells estan valorats -hi ha una taula de puntuacions de la coordinadora de les colles castelleres- i el conjunt d'aquests tres castells, per als Tirallongues, és la millor actuació que han fet mai. És una fita molt important.

De què és fruit?

Hi juguen molts elements. Jo, des que sóc a la colla, el 2011, sempre he vist que, un any rere l'altre, hem anat millorant coses, sempre hem anat a més, i això és fruit del treball, d'assajar dos cops a la setmana durant tot l'any, de ser-hi i de treballar-ho molt i posar-hi ganes. Sempre acabes la temporada dient: aquest any hem fet una cosa millor que l'any passat. El fet de descarregar el 4 de 8 era una qüestió que, per si sola, havia de sortir aquest any. Com a mínim, és la sensació que teníem. L'any passat no el vam poder descarregar. Em penso que vam tenir una mica de mala sort i que hi van jugar els nervis. El vam portar a plaça en l'actuació de la festa major i ens va caure. Era el primer cop que el dúiem a plaça després de l'any 98, quan la colla ja l'havia carregat, però també els va caure.

Ara que parla de la festa major, dins del programa hi trobarem el 4 de 8?

Sí. Evidentment. Si aquesta setmana no es trenca res, el 4 de 8 l'hem de poder tornar a provar i a descarregar a Manresa. El primer cop va ser a Millars fruit de les condicions. Hi anàvem 140 persones de la colla, teníem la suficient pi-nya i tots els elements del castell allà, i el vam provar i va anar bé.

Quanta gent integra la colla?

De socis n'hi ha 200 i escaig. El que passa és que n'hi ha de fa molts anys que ja no vénen. De castellers actius, amb regularitat, en som un centenar, però, en actuacions bones a Manresa, com la de la festa major i la de la Mediterània, en som 120, 130 i 150. A Millars n'érem 140. Per fer la pinya del 4 de 8 es necessita ser colla.

I per ser colla de 8?

Has d'haver descarregat 8 castells de 8 en tres anys. Nosaltres n'hem fet 1, però d'aquí en endavant n'hem d'anar fent. Ara som colla de 7, però la intenció és arribar a ser colla de 8 properament. L'any que ve, l'altre...

A banda del 4 de 8, què faran més per la festa major?

La intenció és portar el 4 de 8, el 7 de 7, que és un castell que necessites molta gent per a la pinya, i la diada de festa major, com que sol ser una de les que som més gent a plaça, és un bon dia per fer-ho; i, després, el 3 de 7 per sota, un castell que tampoc no hem fet mai. Estem treballant en castells que no hem fet mai.

El lloc, la Plana de l'Om, diumenge vinent, a les 12 del migdia, és el més idoni?

Sí.

Ho dic perquè a la Plana no hi ha ni una ombra...

... i té una mica de pendent.

S'ho han plantejat mai, de demanar un canvi de lloc?

No. Al llarg de l'any actuem a Sant Domènec, a la Plana de l'Om, a Crist Rei i, alguns anys, depenent de com va, a la plaça de l'ajuntament. L'últim cop que ho vam fer va ser amb les Colles del Bages, fa dos anys, i no hi hem tornat. Ens agrada no actuar al mateix lloc. Aquest any hem actuat a la plaça d'Europa. La Plana de l'Om, tot i el pendent, ens agrada perquè hi tenim molts bons records. Allà vam recuperar la torre de 7 ara fa dos anys... Les actuacions de festa major i de la Fira Mediterrània les fem allà i solen ser actuacions, potser pel temps en què es fan, molt bones. Ens acompanyaran per festa major els Castellers de Terrassa i els Margeners de Girona.

Manresa és considerada una bona plaça castellera?

La nostra colla no és ni de les capdavanteres ni de les que estan més per sota. Si mires el rànquing, fa un parell d'anys érem del 28 al 32, i ara ja som al 25. Hem millorat una mica la nostra posició.

De quantes?

De vora un centenar. Perquè et facis una idea, cada dos anys es fa el concurs de castells a Tarragona. El diumenge hi van les dotze millors colles; el dia abans, fan una altra actuació, que hi van de la 12 a la 30, divuit colles. Són més petites perquè les que hi van diumenge són 500 o 700 cada colla. I, una setmana abans, a Torredembarra, es fa una cosa que en diuen el concurset, que hi van de la 30 a la 42. Nosatres, solíem anar al concurset. El 2012 vam anar al concurs de dissabte; el 2014, no, i l'any passat hi vam anar perquè érem a la 27. Ara som a la 25.

L'auge i ressò dels castellers, per a les colles més modestes, és bo o és dolent?, en el sentit que quan la gent veu aquells castells, tota la resta li deu semblar poc.

És bo perquè la gent els coneix més i és un tema d'identitat i de cultura catalana que ens representa i identifica allà on anem. Pots anar arreu del món a fer castells i tothom sabrà que és una qüestió de la cultura popular i tradicional catalana. A partir d'aquí, hi ha tres o quatre colles que fan castells de 10 i altres que en fan de 9 que són les que donen més imatge. Quan fan programes parlen dels que fan els castells més bons però, al final, algun dia, també sortim els Tirallongues, i ens agrada. És positiu que els mitjans en parlin. De cinc-vuit anys cap aquí, hi ha hagut un augment de les colles castelleres important. A la coordinadora parlaven de 14.000 assegurats i la quota s'ha encarit bastant. Tot això, ben portat, és bo.

Hi ha relleu a la colla?

Sí, va entrant gent. Per fer castells de 8 necessitem molta gent a la pinya i allà hi cap tothom.

Reptes?

A banda de tenir el reconeixement de colla de 8, reptes...

Esteu bé al local a Casa Caritat cedit per l'Ajuntament?

Hem fet una proposta de millora i n'hem parlat a l'Ajuntament, que ens ha de fer un pressupost i, a partir d'aquí, veure com ho sufraguem. Hem de revisar la teulada, posar canals i alguna altra cosa a dins. Hi estem bé, però ens agradaria poder-lo reformar una mica, sobretot pel tema d'estructura.