L'alcalde aposta a Prada perquè Manresa recuperi el protagonisme de fa 125 anys

Les Bases de Manresa, aprovades el 1892 al Saló de Sessions de l´Ajuntament, han estat protagonistes, avui, a la Universitat Catalana d´Estiu (UCE) de Prada. La sessió ha analitzat les repercussions que el document, considerat un dels textos precursors del catalanisme polític, ha tingut als diversos territoris dels Països Catalans.

A l´acte hi ha participat un dels comissaris del 125è aniversari de les Bases de Manresa, Jordi Rodó, i n´ha fet la clausura l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

L´alcalde s´ha referit a la importància de les Bases aprovades per la Unió Catalanista i hi ha afegit que la commemoració dels 125 anys ha significat una divulgació molt important del que van significar. S´ha de recordar que la commemoració del 125è aniversari és un dels esdeveniments oficials d´aquest any del Govern de Catalunya. L´alcalde també ha apostat perquè Manresa recuperi el protagonisme que tenia en el moment que la ciutat va ser escollida per acollir l´assembla de la Unió Catalanista que va aprovar les Bases.

La sessió portava per títol "125 anys de les Bases de Manresa. Repercussió als Països Catalans" i ha servit per analitzar quin impacte van tenir a Catalunya, a les Illes Balears i al País Valencià els debats de l´assemblea de la Unió Catalanista que es va reunir a la capital del Bages el març del 1892 i el document final que es va redactar: les Bases per a una Constitució regional catalana, conegudes com les Bases de Manresa.

L'acte ha tingut lloc a l´amfiteatre del Liceu Renouvier de Prada, i ha estat presentat pel president de la Universitat Catalana d´Estiu i de l´Institut d´Estudis Catalans, Jordi Casassas, també catedràtic d´Història de la Universitat de Barcelona. Posteriorment, hi han intervingut els professors Sebastià Serra, de la Universitat de les Illes Balears; i Josep Miquel Santacreu, de la Universitat d'Alacant; i Jordi Rodó, comissari de la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. La cloenda ha anat a càrrec de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent.



Després de l´acte, l´alcalde de Manresa ha tingut l´ocasió de reunir-se amb els consellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, i de les Illes Balears, Fanny Tur, que han fet costat a la commemoració de les Bases de Manresa.

La UCE celebra enguany, des del dia 16, la 49a edició amb el lema "Una societat, una cultura, un país, un futur".