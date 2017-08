Les sessions contra el càncer a Althaia s'estabilitzen després d'anys de creixement

Les sessions contra el càncer a l'hospital de dia d'oncologia de Sant Joan de Déu s'han estabilitzat després d'anys d'un fort increment. El 2016 aquest servei va atendre més de 670 pacients i es van realitzar 9.988 sessions, bàsicament de quimioteràpia, davant les 9.975 del 2015, segons dades de la memòria anual de la Fundació Althaia corresponents al 2016.

El salt important es va donar a partir del 2014, quan les sessions es van incrementar el 16 % d'un any a l'altre. L'increment dels últims anys i l'actual estabilització es dóna pel fet que la malaltia cada cop es detecta més precoçment. El 2007, fa 10 anys, les sessions superaven per poc les 5.000. A nivell general es calcula que la incidència de la malalatia ha augmentat el 14 %, encara que paral·lelament també s'ha incrementa el nivell de curació.

Nombre d'altes

També l'any passat es va estabilitzar el nombre de les altes mèdiques i quirúrgiques de pacients amb neoplàsia maligna, un càncer. Els últims anys, del 2011 al 2013 hi havia hagut un augment d'altes, que es va frenar el 2014 i que va remuntar lleugerament el 2015 i també l'any passat. Més altes no equival en aquest cas que hi hagi més persones que superen la malaltia, sinó que indica els pacients tractats. D'aquestes, 619 van ser altes mèdiques, i 877 altes quirúrgiques.

Els últims 12 anys hi ha hagut oscil·lacions en el nombre d'altes mèdiques i quirúrgiques. El 2006 és quan hi va haver la xifra més baixa, amb un total de 1.184. El 2015 es va donar el pic més alt amb 1.576. Des de llavors fins ara ha baixat tímidament i la xifra s'ha mantingut més o menys estable.

Estabilitat

És la mateixa estabilitat que hi ha hagut els dos últims anys, el 2015 i el 2016, en sessions a l'hospital de dia d'oncologia. Es tracta fonamentalment de sessions de quimioteràpia, però també es presten serveis d'infermeria en tot el relacionat amb processos oncològics com l'atenció urgent de malalts que presenten alguna agudització dels seus símptomes o molèsties pel tractament o bé extraccions de sang per fer anàlisis, entre altres coses. El 2016 hi va haver 9.988 sessions i el 2015 en van ser 9.975. El 2014 se'n van fer 8.599; el 2013, 7.120; el 2012, 8.089; el 2011, 6.982; el 2010, 7.048; el 2009, 6.425; el 2008, 5.661; el 2007, 5.360; i el 2006, 5.390. Durant tot aquest període de temps les sessions a l'hospital de dia d'oncologia pràcticament s'han doblat.

Fa un any també es va posar en marxa el servei de radioteràpia, que evita el desplaçament de pacients a Terrassa. Durant aquest temps ha atès 410 persones.