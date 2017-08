Les Visites a la Manresa Desconeguda reparteixen 440 tiquets a l'avançada

Les Visites a la Manresa Desconeguda, que s'inicien aquest dimarts en el marc de la festa major, i que són una de les activitats més reeixides, ja tenen 440 participants assegurats. Són els que, des de dissabte i fins dilluns al migdia, han recollit els tiquets a l'Oficina de Turisme.

De les 440 persones que ja tenen el seu tiquet per gaudir de les visites guiades gratuïtes, 170 visitaran l'ajuntament i els 270 restants, el carrer de Sobrerroca.

Aquest dimarts, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, es farà la visita guiada per l'ajuntament, en què s'explicarà com era fa 125 anys i es permetrà l'accés a diversos punts de l'edifici. L'altra visita, prevista per a dimecres, serà al carrer de Sobrerroca, lloc de residència de la burgesia manresana fins a inici del segle XX.

Tot i que les visites es duran a terme entre avui, demà i demà passat, només es podien recollir tiquets a l'avançada per als dos primers dies, tant a l'ajuntament com al carrer de Sobrerroca.

Aquest és el primer any que s'ha permès recollir el tiquet per a qualsevol de les dues visites a l'avançada, anant a l'Oficina de Turisme. Avui encara es poden recollir tiquets a l'oficina entre les 10 del matí i les 2 del migdia.

Amb les 440 persones ja confirmades per a les esmentades visites, queden configurats, a l'espera de tots aquells que obtinguin el seu tiquet just abans de cadascuna de les visites, 7 grups de 20 persones pel que fa a la visita de l'ajuntament i 9 grups de 25 persones a la visita al Sobrerroca.

La visita de dijous serà a l'Oller del Mas, on es podrà arribar a peu, en bicicleta o amb cotxe propi.