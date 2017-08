La visita de Festa Major a l'edifici de l'ajuntament omple amb 350 persones

Pocs manresans saben que a la part de darrere de l'ajuntament hi ha una terrasseta on es pot gaudir d'una vista que reuneix tres elements tan icònics per a la ciutat com la Seu, la torre de Santa Caterina i Montserrat. Aquest dimarts, uns 350 visitants van descobrir-ho.

Aquest és el punt on, possiblement, fan els seus descansos els fumadors de l'Ajuntament, i vés a saber si s'hi ha arribat a acords de govern. Però el to que s'hi respirava aquest dimarts era molt diferent de l'habitual.

Durant tota la tarda, l'edifici municipal va ser un entrar i sortir de gent per les diverses sales que estaven obertes a les visites guiades, amb l'objectiu de descobrir les parts de l'ajuntament on es treballa actualment, i també les més significatives, que s'han anat recordant especialment aquest any en què s'han complert 125 anys de les Bases de Manresa. Sí, aquella assemblea catalanista que va portar al saló de sessions de la casa de la ciutat (nom amb el qual es coneixia abans l'ajuntament) personalitats catalanes com Enric Prat de la Riba, Àngel Guimerà i Lluís Domènech i Montaner, per fer una assemblea que, d'altra banda, es considera vital per entendre el catalanisme polític.

Un altre indret oblidat de l'ajuntament és al segon pis, on resulta ara difícil de creure que allà van estar ubicats, en diferents etapes, habitatges d'empleats, la caserna de la Guàrdia Civil, l'arxiu municipal o la biblioteca municipal i el museu, i tot això en tan sols un segle d'existència d'un edifici que ja té 240 anys.

Els visitants van poder conèixer els llocs on encara s'escriu la història de la ciutat, entre els quals destaca el despatx de l'alcalde, ara decorat amb el manifest signat pel President Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la commemoració dels 125 anys de les ja esmentades Bases de Manresa a final del març d'aquest any.

Altres punts que els visitants van poder descobrir en l'ajuntament de la ciutat van ser la sala de columnes, on hi ha el quadre de la crema del paper segellat, aquell que els manresans es van negar a signar l'any 1808, la part reformada l'any 2008, caracteritzada per les canonades grogues, o una explicació dels 25 manresans il·lustres, aquells que han beneficiat «de manera extraordinària la ciutat al llarg de la seva història», i entre els quals només hi ha una dona.