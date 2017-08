L'Ajuntament admet que la circulació a la Bonavista es complicarà passat l'agost

L'Ajuntament de Manresa preveu que quan la circulació recuperi la normalitat després de les vacances s'incrementaran els problemes de trànsit a l'entorn de la Bonavista. Per dos motius. Per les obres en si i pels canvis de circulació que s'han posat en marxa en previsió de la posada en funcionament de la rotonda i que ja quedaran com a definitius.

Segons el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, hi haurà moments complicats. Per això ahir, en una compareixença davant la premsa, va demanar la «complicitat dels ciutadans» per evitar al màxim circular per la Bonavista. «Estem davant unes obres a l'eix més estratègic i important de la ciutat», va assegurar. És la mateixa consigna que l'Ajuntament va recomanar abans d'iniciar-se els treballs. Que tothom eviti al màxim circular per la Bonavista i utilitzi, tant com sigui possible, trajectes alternatius.

En aquella oportunitat, però, encara no s'havien dut a terme els canvis de circulació que s'han anat duent a terme aquest estiu i que quedaran fixos pensant en la futura rotonda. Entre aquests hi ha el canvi de sentit de la carretera del Pont de Vilomara, el del Sant Joan d'en Coll, els carrers Joan XXIII i Bilbao i el primer tram del carrer Gaudí.

Per a Serracanta aquestes modificacions necessiten temps per ser assimilades i un canvi d'hàbits per part dels conductors perquè no es tracta de retocs puntuals sinó d'un gran abast. Va insistir que s'han dut a terme en diverses fases durant aquest estiu (vegeu gràfic) perquè és un període en què la circulació per la ciutat baixa i perquè quan hi hagi un retorn a la normalitat, sobretot quan comenci el curs escolar, ja estiguin «en escena. Seria molt pitjor fer-los quan el trànsit estigués en el seu punt àlgid», va afirmar.

Segons Serracanta, per minimitzar tant com sigui possible les afectacions que hi pot haver s'estan fent ajustaments constants als nous semàfors que s'han instal·lat als carrers on hi ha hagut canvis i també es reforça la senyalització en aquells punts en què es creu que fa falta. «Ens adaptem al dia a dia». Tampoc no va descartar que hi hagi més modificacions d'ara en endavant.