L'Hospital de Sant Joan de Déu tanca a l'estiu 25 llits, que reobrirà el setembre

La Fundació Althaia de Manresa ha tancat aquest estiu 25 llits de l'Hospital de Sant Joan de Déu per adaptar-se a l'activitat de l'estiu, que baixa respecte a la resta de l'any. Són els mateixos que l'any passat, tot i que menys dels que històricament deixava fora de servei durant aquesta època. L'estiu del 2014 se'n van tancar una trentena. Els mesos d'estiu també es redueix l'activitat quirúrgica no urgent ni preferent. D'aquesta forma la disponibilitat de llits a Sant Joan de Déu es redueix el 6 %.

A l'edifici del Centre Hospitalari es manté la mateixa activitat i per tant no es modifica el nombre de llits disponibles durant aquest període. En canvi fa 3 anys se'n van tancar 11. Llavors, però, hi havia activitat quirúrgica en aquest edifici sanitari. A principi del 2015 es va traslladar tot a la part nova de l'edifici de Sant Joan de Déu, on es va estrenar un nou bloc quirúrgic fruit del projecte d'aglutinar en un sol edifici tota l'assistència sanitària hospitalària. Al Centre Hospitalari ja no s'opera, i això fa que es mantinguin els llits que hi ha en servei actualment. A hores d'ara n'hi ha una cinquantena de la unitat de llarga estada i convalescència.

Tot i així al Centre Hospitalari encara hi ha activitat assistencial i acull altres serveis sanitaris com l'hemodiàlisi i l'especialitat que hi està lligada, nefrologia. També rehabilitació. Estan pendents de traslladar-se a mitjà termini a Sant Joan de Déu.

Menys intervencions



Segons Althaia, cada estiu la fundació «adapta els seus dispositius a l'activitat pròpia d'aquesta època de l'any, durant la qual es redueix l'activitat quirúrgica programada no urgent ni preferent». Per aquest motiu la majoria de llits que es tanquen són quirúrgics per atendre pacients que han passat prèviament per quiròfan.

La fundació sanitària explica que els mesos de juliol, agost i setembre es redueixen el 24 % les sessions de cirurgia programada, xifra que suposa el 3 % menys que l'any passat. Això es deu al fet que hi ha professionals que fan vacances i també perquè hi ha ciutadans que en casos que no són urgents prefereixen no ser operats durant el període de l'estiu. Els quiròfans d'urgències funcionen igual que la resta de l'any.

Aquest dispositiu de llits i de quiròfans es mantindrà fins al 17 de setembre. Segons Althaia, en cas de necessitat hi ha la capacitat d'augmentar els recursos per fer front a la demanda. Actualment l'entitat sanitària i assistencial disposa de 418 llits d'hospitalització convencional.

Pacients en llista d'espera

Segons dades de la Fundació Althaia, el juny del 2017 hi havia 3.893 pacients en llista d'espera per entrar a quiròfan (vegeu Regió7 del 10 d'agost), una xifra lleugerament inferior a la del semestre anterior. El departament de Salut, però, xifra el nombre de pacients en espera de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en 3.973, lleugerament per sobre de l'últim semestre.

Durant el període de gener a juny d'aquest any, Althaia ha intensificat l'activitat al bloc quirúrgic i ha dut a terme intervencions durant més tardes de l'habitual i també els dissabtes al matí. 225 persones han estat operades a les tardes i dissabtes al matí, el que representa el 5 % de l'activitat quirúrgica dels sis primers mesos d'aquest any.

Per altra part, segons la memòria d'activitat d'Althaia, el 2016 es van fer 23.463 intervencions quirúrgiques a Althaia. Són pràcticament 300 més que les que hi va haver l'any anterior.

El 2016 Althaia va tenir més altes, sessions a l'hospital de dia, consultes externes i atencions a urgències que mai.