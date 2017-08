L'Ajuntament posa barreres per festa major en punts molt transitats arran dels atemptats

Durant els dies forts de la Festa Major de Manresa, que comencen avui, el centre de la ciutat es converteix en un autèntic formiguer. Pensant en els tràgics atemptats a Barcelona i a Cambrils de la setmana passada, i amb l'objectiu de reforçar la seguretat dels milers de persones que s'aplegaran en els diferents actes programats, l'Ajuntament va instal·lar, ahir, jardineres en un punt estratègic de la ciutat com és el Passeig. Ha anunciat que durant el cap de setmana posarà barreres en altres punts.

Els vianants que ahir van sortir a voltar pel centre es van trobar a l'accés al primer tram del passeig de Pere III per la plaça de Crist Rei que hi havia col·locades al mig del pas de l'andana central cinc jardineres per impedir que els vehicles poguessin accedir-hi des de la plaça. Segons informació facilitada pel consistori, el cap de setmana s'instal·laran més barreres en altres punts estratègics pel que fa a l'afluència de gent durant els dies de festa major. En aquest cas, seran barreres New Jersey.

Les mateixes fonts van explicar que s'ha preferit no donar detalls sobre els punts on es col·locaran aquestes barreres, alhora que van admetre que es tracta d'una mesura per reforçar la seguretat dels ciutadans arran de l'atemptat de dijous passat, en què un terrorista que conduïa una furgoneta va atropellar totes les persones que passejaven per la Rambla de Barcelona que va poder. La matinada de divendres, un cotxe també en va atropellar a Cambrils.

D'entrada, provisionals

La decisió s'ha pres seguint la recomanació de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra i, d'entrada, són accions que només tindran vigència durant els dies de la festa major, si bé aquest punt encara no està decidit del tot.A la banda del Passeig per la plaça de Sant Domènec no es van posar jardineres perquè hi ha un graó, a diferència del cantó de Crist Rei, que és a peu pla.

Com en el cas de Barcelona, altres atemptats que s'han produït darrerament a Europa han tingut com a modus operandi per part dels terroristes l'ús de vehicles per envestir els vianants, buscant sempre espais amb molta activitat i sense impediments per accedir-hi amb un vehicle a gran velocitat. (Vegeu més informació sobre els atemptats a les pàgines 20, 21 i 22 d'aquesta mateixa edició).

Afectacions a la mobilitat

Precisament amb motiu de la festa major, a partir d'avui hi haurà diverses afectacions a la mobilitat del Centre Històric. Avui, de les 8 del vespre a la 1 de la matinada, amb motiu de l'acte Tap'Antic, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de Sobrerroca entre la plaça dels Drets i la plaça Major. Els vehicles es desviaran per carrer del Joc de la Pilota (invertit de sentit). Es mantindrà l'accés de vehicles autoritzats a la plaça Major a través dels carrers del Carme i Cap del Rec (invertit de sentit).

Demà, divendres, de les 11 de la nit a les 3 de la matinada, amb motiu del concert a la Plana de l'Om, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer d'Alfons XII des de la plaça de Llisach, de manera que no hi haurà accés de vehicles als carrers d'Alfons XII (entre plaça de Llisach i Plana de l'Om), Plana de l'Om, Born, Vilanova i Urgell. Amb motiu del concert a la plaça Gispert, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de Barreres des del carrer de la Mel, de manera que no hi haurà accés de vehicles als carrers de Barreres (entre el carrer de la Mel i la plaça Gispert), plaça Gispert, Cirera, Talamanca, Santa Maria, Sant Francesc, plaça Montserrat, Campanes i Arbonés.

Trobareu les afectacions previstes per a dissabte, diumenge i dilluns, dia del correfoc, en properes edicions del diari.