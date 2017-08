L'ampliació de la zona blava 'es menja' places per a minusvàlids

L'ampliació de la zona blava de Manresa ha fet desaparèixer almenys 6 aparcaments reservats per a minusvàlids. Dos al carrer Gaudí, un al Jacint Verdaguer, un altre al carrer Sèquia i dos més al llarg del passeig de Pere III. El 18 de setembre entraran en funcionament més de 500 noves places d'aparcament controlat. En total n'hi haurà a Manresa 1.180.

En alguns d'aquests casos l'espai que fins ara estava reservat per a persones amb mobilitat reduïda s'han repintat com a nova zona blava, però continua havent-hi el senyal de trànsit vertical que alerta que es tracta d'una plaça per a minusvàlids, amb la qual cosa no se sap a quin fer cas.

Rafa Sala, que pateix una minusvalidesa física, ha denunciat aquesta situació a l'Ajuntament. La resposta que ha obtingut és que les persones amb mobilitat reduïda que estiguin degudament acreditades poden sol·licitar una plaça reservada a prop de casa o de la feina, i que la zona blava és gratuïta per a elles. Per a Sala, però, no és el mateix. «Si saps que hi ha un lloc reservat en una zona, hi passes, i pot estar ocupada o no, però tens possibilitats de trobar-hi aparcament». Considera que treure-les perjudica el col·lectiu i només s'entén si hi ha afany recaptatori. Afirma que ara no té problemes per aparcar a la zona blava, però quan la circulació torni a la normalitat «ja veurem què passa». Assegura, a més a més, que ja tenia controlades algunes places estratègiques a prop de serveis com farmàcies.

Sala té constància que almenys 6 places reservades per a persones amb discapacitat han desaparegut, però «aquestes són les que tinc controlades». N'hi podria haver més, diu. Es queixa, també, que en general els conductors no fan gaire cas d'aquestes places reservades.