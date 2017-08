La manresana Isabella Herrero aspira a obtenir el títol de miss Univers

La model manresana Isabella Herrero ha viatjat a la ciutat sud-africana de Durban per participar al certamen de Miss Univers que se celebra des d'avui i fins al pròxim 3 de setembre. Hi participen representants de més de 80 països. Herrero hi pren part com a representant de Catalunya en la categoria de dones veteranes.

Segons ha explicat Herrero a Regió7, es tracta del concurs més important al qual ha participat mai. «És el top dels concursos. No n'hi ha cap altre més», ha afirmat. També ha anunciat que serà l'últim en el qual prendrà part.

El maig de l'any passat la manresana va guanyar el títol de Miss Espanya que es va celebrar a Benalmádena, a Màlaga, en la modalitat de mares i veteranes. Això li va permetre prendre part al campionat de Miss Europa 2016 que es va dur a terme a Sotxi, Rússia, seu dels últims Jocs Olímpics d'Hivern, on li van imposar la banda de Bussines Woman. Més recentment, el febrer d'aquest any, va ser proclamada miss Veterana Mundial 2017, Grandma World, en un certamen de bellesa celebrat a Sofia, la capital de Bulgària. Competia en la categoria de més de 45 anys. Herrero en té 48.

L'organització de Miss Univers dedica el certamen d'enguany a denunciar la violència contra les dones. Totes les participants, Her-rero inclosa, han hagut de fer un treball sobre aquest tema, que hauran d'exposar davant el jurat en un fòrum que es durà a terme dimecres vinent. Després hi haurà una marxa i una concentració.

Herrero es dedica al món immobiliari. Temps enrere va dirigir una agència de models de Manresa, i està preparant un llibre sobre la seva experiència als concursos de bellesa.