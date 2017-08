Una biga de quatre tones per poder construir els nous accessos al museu

Els responsables de les obres a l'antic col·legi de Sant Ignasi de Manresa, actual Museu Comarcal, han instal·lat aquesta setmana una biga de quatre tones a la façana oest de l'edifici. La intervenció forma part de les obres que estan portant a terme per habilitar-hi uns nous accessos.

La biga la formen dos perfils d'acer laminats en calent, en forma de lletra H i units per formar una sola estructura. Cadascun d'aquests dos perfils té 9,5 metres de longitud, 60 centímetres d'alçada, 30 centímetres d'amplada i pesa dues tones, de manera que la biga resultant en pesa quatre en total. Suporta la tercera planta de l'edifici i la coberta, i permetrà buidar la façana en els punts de connexió entre els nous accessos i les diverses plantes.

L'actuació que es porta actualment a terme a l'edifici de la Via de Sant Ignasi ha de servir per aixecar a la façana que dóna a la banda de la plaça de Sant Ignasi una nova construcció que servirà per accedir al museu des de diferents nivells. Aquesta façana és on s'ha d'urbanitzar la nova plaça que va deixar l'enderroc de la Sala Ciutat el 2015. Abans del 1936, l'ocupava l'església de Sant Ignasi, de la qual van quedar les empremtes a la façana on es treballa.

El pressupost és de 629.000 euros, les obres van començar el mes de juny i tenen una durada prevista de sis mesos.