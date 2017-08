Consulta les afectacions de trànsit que comportaran els actes de Festa Major

El gruix d'actes que de Festa Major que es faran aquest cap de setmana obligaran a fer alguns canvis en la circulació pels carrers del centre de Manresa.

Un dels actes que obligarà a fer més modificacions és l'acte Muralla en festa, que obligarà a tallar al trànsit de vehicles les muralles del Carme i de Sant Domènec des de dissabte a les 15h fins les 8h del matí de diumenge. Per aquest motiu es prohibirà la circulació en aquests dos carrers entre les carreteres de Vic i de Cardona a més de tallar el trànsit als carrers d'Àngel Guimerà entre Sant Joan Baptista de la Salle i la carretera Cardona, al de Jaume I, al carrer Nou i l'accés del passeig de Pere III a la Muralla.

Per resoldre els possibles inconvenients, els cotxes i motocicletes que circulin per la carretera de Vic seran desviats en direcció a plaça Infants on podran realitzar el canvi de sentit per retornar a ctra. de Vic en direcció sortida ciutat. Per la seva banda, els que ho facin per la carretera Cardona en direcció al centre de la ciutat seran desviats per la Muralla Sant Domènec en direcció plaça Valldaura i els que circulin per la Muralla Sant Domènec en direcció a centre ciutat es desviaran per ctra. Cardona en direcció sortida ciutat

Canvis pel castell de focs

Un altre dels actes que obligarà a fer canvis de circulació, tot i que en aquest cas als accessos a la capital del Bages és el castell de focs, que es farà aquest diumenge a la nit. En aquest cas es prohibirà l´estacionament a les zones properes al parc de l'Agulla ja que durant tota la jornada s´hi realitzaran diversos actes i activitats.

Per accedir en cotxe al parc, els cotxes no podran circular a partir de les 17h per la carretera de Santpedor a partir de l'alçada de Ca la Rodona. Pel que fa a la rotonda del final del carrer de la Pau a partir del carrer de Santa Joaquima, la circulació en ambdós carrils serà d´un sentit únic de circulació en direcció al parc, el de la dreta únicament per a vehicles, que a l´arribar a la rotonda es desviaran obligatòriament a la dreta, per tal d´incidir a la variant sentit Guix-Barcelona. El carril de l´esquerra es reservarà per a vianants restant per a ells tota la calçada un cop sobrepassada la rotonda i fins a arribar al Parc.

Modificacions pel correfoc de dilluns

A la tarda i al vespre de dilluns es faran diverses modificacions en el trànsit de vehicles pel centre de Manresa amb motiu del tradicional correfoc.

En concret, es tallarà al trànsit de cotxes i motos els següents carrers: Muralla del Carme, plaça Infants, Puigterrà de Dalt, Joc de la Pilota, Dama, LLussà, Carme, plaça del Carme, plaça Mil-centenari, Pedregar, plaça Pedregar, Metge Planes, Nou, Canal, Sant Miquel, bxda. Carme, plaça St. Ignasi Malalt, plaça Major, Cap del Rec, Pl. Hospital, Sant Andreu, plaça Drets, Sobrerroca, passatge Amics, Santa Llúcia, plaça Immaculada, Galceran Andreu, Codinella, Bxda. Pòpul, Baixada de La Seu, Vallfonollosa, Plaça d´en Creus, Na Bastardes, Baixada Na Bastardes, Piques, Fontanet, plaça de la Reforma, Alfons XII, Llops, plaça Llisach, Plana de l´Om, Born, Urgell, Vilanova, Sant Domènec, Barreres (des de c. Mel), plaça Gispert, Talamanca, Cirera, Sta. Maria, plaça Montserrat, Arbonés, Campanes, Sant Francesc .

Així mateix, a partir de les 14h es prohibirà l´estacionament dels carrers afectats per l´acte informat, i s´anul·larà la parada de transport públic interurbà "Plaça Europa".