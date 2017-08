Les obres de la Bonavista no paren per Festa Major

L'Ajuntament de Manresa ha avisat en un comunicat aquest divendres que les obres de construcció de la rotonda de la Bonavista no s'aturaran dilluns, dia festiu a la ciutat amb motiu de la Festa Major. Segons el consistori, els treballs es mantindran seguint el calendari previst, tot i que no s'utilitzarà maquinària pesant per tal de no fer soroll i no molestar els veïns.