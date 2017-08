Seduïts per les vinyes i la història de l'Oller

La darrera Visita a la Manresa Desconeguda de la festa major va oferir als assistents una atractiva barreja d'història i d'enologia. El castell, les vinyes, l'amor pel vi... segur que van deixar un gust de boca immillorable a les més de 400 persones que van seguir el recorregut, d'una hora de durada.

Només entrar al recinte del castell, l'historiador Francesc Serra va oferir als grups, cadascun integrat per unes 25 persones i que hi van arribar amb bici (24), a peu (40) i amb vehicle particular (la resta), una pinzellada històrica de l'Oller del Mas, del qual es va començar a parlar amb aquest nom a partir del segle XVII, si bé té els seus orígens al segle X. El nom li podria venir, va apuntar, de l'ofici d'ollers. La família es remunta al segle XIII. Fins ara, que ja arriba a la 36a generació. El nom original es va perdre en els diferents matrimonis, però no a l'heretat.

650 hectàrees



La següent parada va ser en uns bancs amb taula, resguardats del sol que queia sota els arbres i amb la vista de les vinyes al davant. Frank Margenat, actual propietari de l'Oller, va explicar què va susposar l'aposta de tornar a plantar vinyes a la propietat, de 650 hectàrees. Al final de la dictadura les van canviar per cereals i no va ser fins a l'incendi del 1986, que no els va tocar per 400 metres, que les van tornar a plantar al voltant de la propietat com a tallafoc. La conreaven, però no elaboraven vi, fins que van decidir recuperar-ne la producció. El 2003, el mateix any que va morir el seu pare i iniciador, amb ell, d'aquesta nova etapa vinícola, van fer la primera. Van anomenar el vi Bernat Oller, en honor a un avantpassat de la família del segle XV. En van fer 9.000 ampolles. Avui, en fan 150.000.

L'estudiós Francesc Comas va explicar la història de la petita capella del castell, de final del segle XVII i principi del XVIII. Cremada a la guerra del Francès i a la guerra Carlina, inicialment estava consagrada a la Mare de Déu de la Concepció, però actualment la presideix un Sant Ignasi per recordar el pelegrinatge que el va portar a Manresa l'any 1522.

Ja a dins de la propietat, al tercer pis, Laia Puig, responsable de comunicació de l'Oller del Mas, va oferir una interessant explicació sobre els vins que produeixen, remarcant els aspectes de l'elaboració que la fan especialment respectuosa amb el medi ambient, i solidària, ja que destinen el 5% de la facturació a projectes per als infants de la Fundació Rosa Oriol.

Unes vistes espectaculars



A la torre del castell, acompanyats per Carla Rodríguez, responsable d'enoturisme de l'Oller, els assistents van gaudir de les espectaculars vistes. Montserrat, les vinyes... les quatre burres catalanes que es cuiden d'espantar els porcs senglars, una de les 36 barraques de vinya que tenen censades, l'antic forn de pedra per fer les olles... Rodríguez els va comentar que, entre els boscos, hi ha molta vinya fragmentada que no era visible. Va esmentar, també, que les peculiaritats de la zona, el fet d'estar enclotada i que faci molt fred a l'hivern i molta calor a l'estiu, tenen una traducció directa en les vinyes i en el vi que en surt.

La darrera parada va ser al celler, entre bótes fetes pels boters Françoise Freres i Vicard. Marc Maldonado, sommelier de l'Oller del Mas, va explicar algunes de les peculiaritats de les darrers passes de la producció abans d'embotellar el vi, com ara la seva predilecció per les barriques de roure francès. Barriques de 500 i 600 litres. Seguidament, els assistents van poder comprar algun dels vins a la botiga de l'Oller o prendre'n una copa a la zona de descans.